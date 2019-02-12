Fenerbahçe'ye Mehmet Ekici şoku!
13 Şubat 2019, Çarşamba
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'de depremi!

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici depremi!

, yıldız oyuncusu 'nin bağlarında yırtılma tespit edildiğini ve yıldız oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

, yıldız oyuncusu 'nin maçında aldığı darbeler sonucunda sakatlandığını resmi Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Sakatlığından dolayı Kayserispor maçının ikinci yarısında oyuna devam edemeyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin yayınladığı açıklamanın tam metni ise şu şekilde;

"Mehmet Ekici'nin Kayseri maçında sağ ayak bileğinin dış kısmına aldığı darbe sonucu, geçmeyen ağrıları neticesinde bugün yapılan MR tetkiklerinde kemikte ödem, iki bağda kısmi yırtılma ve eklem içinde kanama tespit edilip, tedavisine başlanmıştır."

  1. 12.2.2019 18:57
  2. Güncelleme: 12.2.2019 20:38
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