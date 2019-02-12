Fenerbahçe'de Mehmet Ekici depremi!
Fenerbahçe, yıldız oyuncusu Mehmet Ekici'nin bağlarında yırtılma tespit edildiğini ve yıldız oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.
Fenerbahçe, yıldız oyuncusu Mehmet Ekici'nin Kayserispor maçında aldığı darbeler sonucunda sakatlandığını resmi Twitter hesabı üzerinden duyurdu.
Sakatlığından dolayı Kayserispor maçının ikinci yarısında oyuna devam edemeyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin yayınladığı açıklamanın tam metni ise şu şekilde;
"Mehmet Ekici'nin Kayseri maçında sağ ayak bileğinin dış kısmına aldığı darbe sonucu, geçmeyen ağrıları neticesinde bugün yapılan MR tetkiklerinde kemikte ödem, iki bağda kısmi yırtılma ve eklem içinde kanama tespit edilip, tedavisine başlanmıştır."
- 12.2.2019 18:57
- Güncelleme: 12.2.2019 20:38
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
Toplam 1
Yorum
1903 iyi frengi falan olmamış!!!
Fenerbahçe'de Mehmet Ekici depremi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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