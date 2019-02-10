Bay avukat! – Fotomaç – 10 Şubat 2019
10 Şubat 2019, Pazar
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Bay avukat!

Bay avukat!

, ligde bu sezon oynadığı 11 maçta 3 sarı, 2 gördü. 6 maçta takımını yalnız bıraktı.

'de gördüğü kırmızı kartla takımını 45 dakika 10 kişi bırakan Roberto , gollerinden çok vukuatlarıyla gündemde... İspanyol forvet ligde bu sezon 11 maçta 486 dakika sahada kalırken 3 sarı, 2 kez de gördü. derbisinde 'nın boğazına sarılan yıldız, 'dan 6 maç ceza almıştı. Sinirli bir kişiliğe sahip olan Soldado, Kayseri'de de kendisine hakim olamamanın faturasını ödedi. Yönetimin daha önce 250 bin euro ceza verdiği tecrübeli isme yine yüklü bir fatura çıkarması bekleniyor.

1 MAÇ CEZA BEKLENİYOR
Hakem Alper Ulusoy'a 'f..k off' dediği için kırmızı kart gören Soldado'ya kaç maç ceza geleceği tartışma çıkardı. Emsallere göre Soldado'ya 1 maç ceza çıkacak. Zira, PFDK daha önce 'f..k off' söylemini kullanılış şekli açısından hakaret değil 'kahretsin' anlamında söylendiğine kanaat getirmiş ve değerlendirmeyi 'sportmenliğe aykırı hareketten' yapmıştı.

  1. 10.2.2019
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