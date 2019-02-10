Bay avukat!
Soldado, ligde bu sezon oynadığı 11 maçta 3 sarı, 2 kırmızı kart gördü. 6 maçta takımını yalnız bıraktı.
Kayseri'de gördüğü kırmızı kartla takımını 45 dakika 10 kişi bırakan Roberto Soldado, gollerinden çok vukuatlarıyla gündemde... İspanyol forvet ligde bu sezon 11 maçta 486 dakika sahada kalırken 3 sarı, 2 kez de kırmızı kart gördü. Galatasaray derbisinde Belhanda'nın boğazına sarılan yıldız, PFDK'dan 6 maç ceza almıştı. Sinirli bir kişiliğe sahip olan Soldado, Kayseri'de de kendisine hakim olamamanın faturasını ödedi. Yönetimin daha önce 250 bin euro ceza verdiği tecrübeli isme yine yüklü bir fatura çıkarması bekleniyor.
1 MAÇ CEZA BEKLENİYOR
Hakem Alper Ulusoy'a 'f..k off' dediği için kırmızı kart gören Soldado'ya kaç maç ceza geleceği tartışma çıkardı. Emsallere göre Soldado'ya 1 maç ceza çıkacak. Zira, PFDK daha önce 'f..k off' söylemini kullanılış şekli açısından hakaret değil 'kahretsin' anlamında söylendiğine kanaat getirmiş ve değerlendirmeyi 'sportmenliğe aykırı hareketten' yapmıştı.
- 10.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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