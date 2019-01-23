Göztepe'ye süper bek! Transferde sürpriz...
23 Ocak 2019, Çarşamba
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'ye süper bek! Transferde sürpriz...

Göztepe'ye süper bek! Transferde sürpriz...

Sakat olan Traore’nin yerine arayışlarını sürdüren Göz-Göz, ’dan sol bek ile el sıkıştı.

Gözetpe, transferde önceliği savunmaya veriyor. Sarı-kırmızılılar sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan sol bek Traore'nin yerine arayışlarını sürdürürken, rotasını Portekiz'e çevirdi.

Göz Göz'ün, S.Lizbon'un 22 yaşındaki Ganalı sol beki 'yu İzmir'e davet ettiği öğrenildi. Sağlık kontrollerinden geçerse kiralık olarak imzaların atılacağı bildirildi.

Geçen sezon Portekiz'de Portimonense'de oynadığı 21 maçta, 1 asistle dikkat çeken genç futbolcu, devre arası Sporting'e transfer oldu. Bu sezon fazla forma şansı bulamayan Agbenyeni, 2 maçta oynadı. Genç yetenek, 8 kez de Gana için ter döktü.

  1. 23.1.2019
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