Göztepe'ye süper bek! Transferde sürpriz...
Sakat olan Traore’nin yerine arayışlarını sürdüren Göz-Göz, Sporting Lizbon’dan sol bek Lumor Agbenyenu ile el sıkıştı.
Gözetpe, transferde önceliği savunmaya veriyor. Sarı-kırmızılılar sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan sol bek Traore'nin yerine arayışlarını sürdürürken, rotasını Portekiz'e çevirdi.
Göz Göz'ün, S.Lizbon'un 22 yaşındaki Ganalı sol beki Lumor Agbenyenu'yu İzmir'e davet ettiği öğrenildi. Sağlık kontrollerinden geçerse kiralık olarak imzaların atılacağı bildirildi.
Geçen sezon Portekiz'de Portimonense'de oynadığı 21 maçta, 1 asistle dikkat çeken genç futbolcu, devre arası Sporting'e transfer oldu. Bu sezon fazla forma şansı bulamayan Agbenyeni, 2 maçta oynadı. Genç yetenek, 8 kez de Gana için ter döktü.
- 23.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Göztepe'ye süper bek! Transferde sürpriz... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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