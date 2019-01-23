Göztepe'de Ghilas şoku – Fotomaç – 23 Ocak 2019
23 Ocak 2019, Çarşamba
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'de Ghilas şoku

Göztepe'de Ghilas şoku

'de cumartesi günü Bornova Stadı'nda 'ı konuk edecek 'de ilk yarıda lisansı askıya alınıp kulüp bulması istenen, devre arasında teknik direktör 'in isteği doğrultusunda affedilip kadroya dahil olan golcü Nabil Ghilas ciddi şekilde sakatlandı. kampında aşırı kilolarıyla dikkat çeken ve taraftarlar tarafından sert şekilde eleştirilen Cezayirli futbolcunun sağ uyluk ön adalesinde zorlama ve kısmi yırtık tespit edildiği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada Ghilas'ın en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Ghilas'ın uzun süre form tutamaması beklenirken, yönetimin yeni bir forvet almak için çalışmalara başladığı vurgulandı. Cikalleshi'nin de gitmesiyle hücumda alternatifleri oldukça azalan Göz-Göz sol bek takviyesi de yapacak. Takıma dönerken ücretinde indirim yapmayı da kabul eden Ghilas, 'nda geçen hafta oynanan deplasmanında yedek kulübesinde yer almıştı.

AGBENYENU İZMİR'DE
Transferde 'dan sol bek Lumor Agbenyenu ile prensipte anlaşan , oyuncuyu 'e getirdi. Sağlık kontrolünden geçirilecek 23 yaşındaki Ganalı futbolcu herhangi bir aksilik olmazsa sezon sonuna kadar kiralanacak. Sol bek için Aziz Behich, Rahman Baba, Emilio İzaguirre, Tiago Pinto, , Emre Taşdemir gibi futbolcularla görüşen Göztepe'de Agbenyenu'nun transfer listesinde en arka sıralarda olduğu ifade edildi. Görüştüğü diğer isimlerle anlaşamayan Göztepe'nin son çare olarak Sporting Lizbon'da sadece 1 maçta oynayabilen Agbenyenu'ya yöneldiği iddia edildi.



  1. 23.1.2019 11:39
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