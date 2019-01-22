Göztepe kupa maçına hazır
22 Ocak 2019, Salı
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Göztepe kupa maçına hazır

Göztepe kupa maçına hazır

son 16 turu rövanş maçında yarın 'u konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardında 5'e 2 pas çalışması yaptı. İdman, dar alan oyunuyla tamamlandı.

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Nabil Ghilas, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin antrenmanda yer almadı.

Antalya'daki ilk maçı 3-3 eşitlikle tamamlanan eşleşmenin rövanşı yarın saat 18.00'de Bornova Stadı'nda oynanacak. Müsabakada hakem düdük çalacak.

  1. 22.1.2019 22:00
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