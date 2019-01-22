Göztepe'de Ghilas 3 hafta forma giyemeyecek
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Nabil Ghilas'ın, 3 hafta forma giyemeyeceği bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, antrenmanda sakatlanan Nabil Ghilas'ın tetkiklerinde, sağ uyluk ön adalesinde zorlanma ve kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.
Tedavisine başlanan futbolcunun 3 hafta süreyle forma giyemeyeceği kaydedildi.
- 22.1.2019 20:10
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Göztepe'de Ghilas 3 hafta forma giyemeyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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