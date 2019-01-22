Göztepe'de Ghilas 3 hafta forma giyemeyecek
22 Ocak 2019, Salı
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'de Ghilas 3 hafta forma giyemeyecek

Göztepe'de Ghilas 3 hafta forma giyemeyecek

ekiplerinden 'de 'ın, 3 hafta forma giyemeyeceği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, antrenmanda sakatlanan 'ın tetkiklerinde, sağ uyluk ön adalesinde zorlanma ve kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.

Tedavisine başlanan futbolcunun 3 hafta süreyle forma giyemeyeceği kaydedildi.

  1. 22.1.2019 20:10
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