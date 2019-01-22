Göztepe’den Obradovic sürprizi
22 Ocak 2019, Salı
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’den Obradovic sürprizi

Göztepe’den Obradovic sürprizi

Sol bek transferi için listenin ilk sırasına ’den ’ı yazan , bu transferde çıkan pürüzler sebebiyle Anderlecht’ten Obradovic ve Ankaragücü’nden ’yu da gündemine aldı.

'de gözler sol bek transferine çevrildi. Traore'nin sakatlanmasının ardından Berkan'ın tek alternatif olarak kaldığı sarı-kırmızılılarda, bu bölgeye en kısa sürede yapmak için girişimler hızlandırıldı. Listenin ilk sırasında yer alan 'nin sol beki transferinde çıkan pürüzler sebebiyle kurmaylar, ikinci oyuncuyu daha gündemine aldı. 'nın Anderlecht takımında forma giyen Ivan Obradovic ve Ankaragücü'nde top koşturan da sarı-kırmızılıların radarına girdi.

PARTİZAN'DA YETİŞTİ

Göz Göz'ün listesine giren Sırp oyuncu Ivan Obradovic, kariyerine ülkesinin önemli takımlarından Partizan'da başladı. Burada gösterdiği başarılı performansla ekiplerinden Real Zaragoza'ya transfer olan Obradovic, 4 sezon boyunca 'da top koşturdu. 2013-2014 sezonunda Mechelen'in yolunu tutan deneyimli sol bek, 2015-2016 sezonundan bu yana Anderlecht'te forma giyiyor. Geçen sezon Belçika temsilcisiyle 3'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere 31 resmi maça çıkan Sırp savunmacı, bu sezon ise yalnızca 1 maçta süre alabildi. 30 yaşındaki oyuncu, zaman zaman Sırbistan 'nda da yer alıyor.

PLASE TİAGO PİNTO

temsilcisinin sol bek için bir diğer adayı ise Ankaragücü'nün Portekizli sol beki Tiago Pinto. Sezon başında 'dan MKE Ankaragücü'ne transfer olan Pinto'nun, Başkent ekibinde yaşanan maddi sıkıntılar sebebiyle takımdan ayrılabileceği iddia ediliyor. 3 sezon Osmanlıspor'da forma giyen Pinto, son 3.5 sezonda Türkiye'de 112 resmi maçta görev yaparak istikrarlı bir görüntü çizdi.

KUPADA RAKİP ANTALYASPOR

Göztepe, Son 16 turu rövanş karşılaşmasında yarın 'u konuk edecek. Bornova Stadı'nda oynanacak olan müsabaka saat 18.00'da başlayacak. Antalya'da oynanan karşılaşmadan 3-3'lük beraberlikle dönen İzmir temsilcisine her türlü galibiyetin yanı sıra 1-1 ve 2-2'lik skorlar da tur atlamak için yeterli olacak. Göztepe'de sakatlıkları süren Kerem Atakan, Traore ve Hakan Çinemre kadroda yer alamayacak.

  1. 22.1.2019 12:02
  2. Güncelleme: 22.1.2019 13:50
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