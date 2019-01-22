Göztepe’den Obradovic sürprizi

Göztepe'de gözler sol bek transferine çevrildi. Traore'nin sakatlanmasının ardından Berkan'ın tek alternatif olarak kaldığı sarı-kırmızılılarda, bu bölgeye en kısa sürede transfer yapmak için girişimler hızlandırıldı. Listenin ilk sırasında yer alan Chelsea'nin sol beki Baba Rahman transferinde çıkan pürüzler sebebiyle kurmaylar, ikinci oyuncuyu daha gündemine aldı. Belçika'nın Anderlecht takımında forma giyen Ivan Obradovic ve Ankaragücü'nde top koşturan Tiago Pinto da sarı-kırmızılıların radarına girdi.



PARTİZAN'DA YETİŞTİ

Göz Göz'ün listesine giren Sırp oyuncu Ivan Obradovic, kariyerine ülkesinin önemli takımlarından Partizan'da başladı. Burada gösterdiği başarılı performansla La Liga ekiplerinden Real Zaragoza'ya transfer olan Obradovic, 4 sezon boyunca İspanya'da top koşturdu. 2013-2014 sezonunda Mechelen'in yolunu tutan deneyimli sol bek, 2015-2016 sezonundan bu yana Anderlecht'te forma giyiyor. Geçen sezon Belçika temsilcisiyle 3'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere 31 resmi maça çıkan Sırp savunmacı, bu sezon ise yalnızca 1 maçta süre alabildi. 30 yaşındaki oyuncu, zaman zaman Sırbistan Milli Takımı'nda da yer alıyor.



PLASE TİAGO PİNTO

İzmir temsilcisinin sol bek için bir diğer adayı ise Ankaragücü'nün Portekizli sol beki Tiago Pinto. Sezon başında Osmanlıspor'dan MKE Ankaragücü'ne transfer olan Pinto'nun, Başkent ekibinde yaşanan maddi sıkıntılar sebebiyle takımdan ayrılabileceği iddia ediliyor. 3 sezon Osmanlıspor'da forma giyen Pinto, son 3.5 sezonda Türkiye'de 112 resmi maçta görev yaparak istikrarlı bir görüntü çizdi.



KUPADA RAKİP ANTALYASPOR

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu rövanş karşılaşmasında yarın Antalyaspor'u konuk edecek. Bornova Stadı'nda oynanacak olan müsabaka saat 18.00'da başlayacak. Antalya'da oynanan karşılaşmadan 3-3'lük beraberlikle dönen İzmir temsilcisine her türlü galibiyetin yanı sıra 1-1 ve 2-2'lik skorlar da tur atlamak için yeterli olacak. Göztepe'de sakatlıkları süren Kerem Atakan, Traore ve Hakan Çinemre kadroda yer alamayacak.