Göztepe'nin kupadaki konuğu Antalyaspor
Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.
Kupada son 16 turu ilk maçında deplasmanda Antalyaspor'la 3-3 berabere kalan Göztepe, rakibiyle yarın saat 18.00'de Bornova Stadı'nda rövanş mücadelesine çıkacak.
Göztepe, her türlü galibiyet veya 3-3'e kadar olan beraberliklerde adını çeyrek finale yazdıracak. Müsabakanın 3-3 berabere tamamlanması halinde karşılaşma uzayacak. Diğer sonuçlarda ise Antalyaspor çeyrek finale yükselecek.
Sarı-kırmızılı ekipte Antalyaspor maçı öncesinde Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor.
- 22.1.2019 10:33
- Güncelleme: 22.1.2019 10:44
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Dokunulmaz Arda Turan!
Toplam 1
Yorum
sss arda yorumlarını göremedik hayırdır çokmu iyi yorumlar vardı
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Mehmet Sepil'den Hüseyin Göçek tepkisi
Toplam 1
Yorum
KANDRALI GALATASARAY İSYAN EDERKEN 17 KULÜP İMZA TOPLATINIZ DUN TRABZONSPOR BUGÜN SİZ YARIN DİĞERLERİ TFF VE MHKYE GÜVEN YOK
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Galatasaray'da 2. forvet kim olacak?
Toplam 2
Yorum
austin ya bu m.cengiz geldiğinden beri uefa masalından başka ne yaptı hiçbir projesi yok,transfer tkm ortada,bu sadece masalcı ya.
Göztepe'nin kupadaki konuğu Antalyaspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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