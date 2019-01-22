Göztepe'nin kupadaki konuğu Antalyaspor
22 Ocak 2019, Salı
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'nin kupadaki konuğu

Göztepe'nin kupadaki konuğu Antalyaspor

, son 16 turu rövanş maçında yarın sahasında ile karşılaşacak.

Kupada son 16 turu ilk maçında deplasmanda 'la 3-3 berabere kalan , rakibiyle yarın saat 18.00'de Bornova Stadı'nda rövanş mücadelesine çıkacak.

Göztepe, her türlü galibiyet veya 3-3'e kadar olan beraberliklerde adını yazdıracak. Müsabakanın 3-3 berabere tamamlanması halinde karşılaşma uzayacak. Diğer sonuçlarda ise Antalyaspor çeyrek finale yükselecek.

Sarı-kırmızılı ekipte Antalyaspor maçı öncesinde Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor.

  1. 22.1.2019 10:33
  2. Güncelleme: 22.1.2019 10:44
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