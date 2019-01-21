Göztepe'de kupa maçı hazırlıklarına başladı
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında 23 Ocak Çarşamba günü Antalyaspor'u konuk edecek Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda futbolcular ısınmanın ardından 5'e 2 çalıştı.
Sarı-kırmızılı ekip, antrenmanın ikinci bölümünde savunma ve hücum varyasyonları üzerinde durdu.
Göztepe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
- 21.1.2019 15:14
- Güncelleme: 21.1.2019 15:29
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Trabzonspor'da kupa maçı hazırlıkları başladı
Toplam 1
Yorum
ts Olcayı alın kadroya adam kalmadı takımda
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Genç takviyeleri
Toplam 1
Yorum
GÜN GELİR DEVRAN DÖNER EYY!! GS YE KARSI KULÜPLER BİRLİĞİ BİLDİRİSİNE İMZA ATAN TS...SEN BUNU HAKETTİN HATTA BÜTÜN KULÜPLER BUNU HAKETTİ!!! İNŞALLAH DEVAMI GELİR!!
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Trabzonspor'dan Halil Umut Meler'e tepki
Toplam 1
Yorum
GSFBTSBJK Yeter artık ligin kaderi ile oynadığınız, Nasıl Taraftar olarak bu kadar sessiz kalıyoruz, Herkes hesabını vermek açıklama yapmak zorundadır
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