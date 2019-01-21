Göztepe'de kupa maçı hazırlıklarına başladı
21 Ocak 2019, Pazartesi
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'de kupa maçı hazırlıklarına başladı

Göztepe'de kupa maçı hazırlıklarına başladı

son 16 turu rövanş maçında 23 Ocak Çarşamba günü 'u konuk edecek , bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda futbolcular ısınmanın ardından 5'e 2 çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, antrenmanın ikinci bölümünde savunma ve hücum varyasyonları üzerinde durdu.

, maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

  1. 21.1.2019 15:14
  2. Güncelleme: 21.1.2019 15:29
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