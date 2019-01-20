Göztepe kötü başladı
Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Malatya deplasmanından eli boş dönen Göztepe, ligin ikinci yarısına puan yada puanlarla başlama hedefini de kaçırmış oldu.
Serdar'dan siftah
Sarı-kırmızılıların La Liga ekibi Huesca'dan 1.5 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladığı Serdar Gürler, takımıyla ilk maçına çıktı. Takımla çok fazla çalışma imkanı bulamayan Serdar, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken, 79. dakikada Halil Akbunar'ın yerine oyuna dahil oldu. Öte yandan Malatya deplasmanında golle buluşan Halil ise bu sezonki 3. gol sevincini yaşadı. Aynı zamanda ikinci golü atan Poko da bu sezon ilk kez gol atma başarısı gösterdi.
Göçek ile 2. yenilgi
Karşılaşmanın ardından Göztepe taraftarları sosyal medya üzerinden maçın hakemi Hüseyin Göçek'e yüklendi. Ev sahibi lehine penaltı kararı veren deneyimli hakemin bu kararı İzmir ekibinin taraftarlarınca yanlış bulundu. Göçek, bu sezon Göztepe'nin 3 karşılaşmasında görev alırken, sarı-kırmızılılar bu mücadelelerde deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 ile geçti ancak BB Erzurumspor ve Yeni Malatyaspor'a ise kaybetti.
- 20.1.2019 12:09
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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