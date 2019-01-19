Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe maçında gol yağmuru! Kazanan...

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Evkur Yeni Malatyapor sahasında Göztepe'yi 3-2 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Yeni Malatya Stadı'nda gol düellosu şeklinde geçen maçın ilk yarısı 2-2 eşitlikle geçildi. İkinci yarı karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek VAR ile penaltı kararı verdi. Penaltı atşını gole çeviren Evkur Yeni Malatyaspor 3-2 üstünlüğü yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Evkur Yeni Malatyapor sahdan 3-2 üstün ayrıldı.

Karşılaşmada Evkur Yeni Malatyapor'un gollerini; 1. dakikada Ömer Şişmanoğlu, 34. dakikada Mitchell Donald ve 54. dakikada penaltıdan Danijel Aleksic attı. Konuk Göztepe'nin gollerini ise 20. dakikada Halil Akbunar ve 41. dakikada Andre Poko kaydetti.

Bu sonuçla Evkur Yeni Malatyapor 32 puana yükselirken, Göztepe 22 puanda kaldı.

Ligde gelecek hafta Evkur Yeni Malatyapor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Göztepe ise sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

EVKUR YENİ MALATYASPOR - GÖZTEPE MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ

1'inci dakikada sağ kanattan gelişen atakta Chebake'nin pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Ahmed, son çizgide pasını Ömer Şişmanoğlu'na gönderdi. Ömer Şişmanoğlu, altıpas içinde yaptığı sert şutuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.

20'nci dakikada sağ kanattan kullanılan uzun taç atışında Cameron Jerome ceza alanı içinde kafayla topa yükseklik kazandırdı. Ömer Şişmanoğlu'nun üzerinden Berkan, kafayla topu Halil'e indirdi. Halil'in, altıpas gerisinde yerden kalkarken sol ayağıyla vuruşunu yaptı, top ağlarla buluştu: 1-1.

27'nci dakikada topla birlikte ilerleyen Yasin, ceza yayı içine girmeden sağ ayağıyla sert vurdu. Onun vuruşunda top üstten auta çıktı.

34'üncü dakikada sol kanattan Erkan, son çizgiden yerden ortasını yaptı. Ömer, pasını geriye doğru Donald'a çıkardı. Donald, ceza alanı içinden sağ ayağının içiyle yaptığı vuruşla topu kaleci Beto'nun sağından filelerle buluşturdu: 2-1.

41'inci dakikada Andre Castro'nun pasına Andre Poko, ceza alanı içinden sağ ayağıyla gelişine vuruşunu yaptı, onun vuruşudna top kaleci Farnolle'un sağından ağlarla buluştu: 2-2.

52'nci dakikada sağ kanattan kullanılan korner sonrasında Alpaslan Öztürk'ün Murat Akça'ya ceza alanı içinde yaptığı müdahale nedeniyle, hakem Hüseyin Göçek, Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyerek penaltı noktasını gösterdi. Aleksic'in kullandığı penaltıda top, kaleci Beto'nun solundan geçerek ağlarla buluştu: 3-2.