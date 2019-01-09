Serdar Güler Göztepe için gün sayıyor

Teknik Direktör Kemal Özdeş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor. İspanyol ekibi Huesca'da forma giyen Serdar Gürler'le büyük ölçüde anlaşma sağlayan Göztepe, oyuncunun kulübüyle olan bonservis sorununu çözmesi için beklemeye geçti. 2022 yılına kadar kontratı bulunan sağ kanadın, fazla forma şansı bulamadığı Huesca'dan kolaylık istediği bildirildi. İspanya'da mutsuz olan Serdar'ın, Göz-Göz'e imza atmak için gün saydığı ifade edildi. Sezon başında Osmanlıspor'dan 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Huesca'nın yolunu tutan 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon 11 maçta 1 gol ve 2 asistle oynadı. Serdar A Milli Futbol Takımı'nın formasını ise 7 kez başarıyla terletti.