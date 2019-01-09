Serdar Güler Göztepe için gün sayıyor
Göztepe’nin büyük ölçüde anlaşma sağladığı 27 yaşındaki sağ kanat Serdar Gürler, sarı-kırmızılı takıma imza atmak için geri sayıma geçti.
Teknik Direktör Kemal Özdeş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor. İspanyol ekibi Huesca'da forma giyen Serdar Gürler'le büyük ölçüde anlaşma sağlayan Göztepe, oyuncunun kulübüyle olan bonservis sorununu çözmesi için beklemeye geçti. 2022 yılına kadar kontratı bulunan sağ kanadın, fazla forma şansı bulamadığı Huesca'dan kolaylık istediği bildirildi. İspanya'da mutsuz olan Serdar'ın, Göz-Göz'e imza atmak için gün saydığı ifade edildi. Sezon başında Osmanlıspor'dan 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Huesca'nın yolunu tutan 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon 11 maçta 1 gol ve 2 asistle oynadı. Serdar A Milli Futbol Takımı'nın formasını ise 7 kez başarıyla terletti.
- 9.1.2019
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
mucahit yetemen 42 yıllık Trabzonspor Taraftarlığım, sana yapılan HAKSIZLIKLA, benim içinde son bulmuştur !
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‘Gözümü Fenerbahçeli açtım’
Toplam 1
Yorum
hakan inşallah hata yaptığında tribünler sana sahip çıkar gerçek fb li futbolcu lazım bize ruhunu veren sen de öylesin yolun açık olsun.
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
ercisli seni severdim sana ayıp ettiler ama bir futbolcu unutmamalıki trübüne şov yapmak yetmiyor bir takımda uzun süre kalmak için
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