Göztepe ilk kez basına açık çalıştı
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 22 puanla 10'uncu sırada tamamlayan Göztepe, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'nın Belek beldesinde devam ediyor.
Göztepe, Antalya kampında ilk kez basına açık bir antrenman gerçekleştirdi. Takım toplantısıyla başlayan antrenmanda oyuncular 5'e 2 çalışması yaptı. Daha sonrasında 4 gruba ayrılan oyuncular değişmeli olarak pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın devam eden bölümünde top kapma çalışmaları gerçekleştirilirken, Gassama ve Castro ise takımdan ayrı olarak çalıştı.
Öte yandan çalışmanın bir bölümünde genç kalecilerle iddiaya giren deneyimli file bekçisi Beto, sıfırdan gol atmaya çalıştı. Üst üste şansını deneyen Portekizli kaleci topu ağlara gönderemeyerek iddiayı kaybetti.
- 7.1.2019 21:19
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Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
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Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
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Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
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