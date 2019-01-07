Göztepe ilk kez basına açık çalıştı
07 Ocak 2019, Pazartesi
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ilk kez basına açık çalıştı

Göztepe ilk kez basına açık çalıştı

'in ilk yarısını 22 puanla 10'uncu sırada tamamlayan , ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'nın Belek beldesinde devam ediyor.

, Antalya kampında ilk kez basına açık bir antrenman gerçekleştirdi. Takım toplantısıyla başlayan antrenmanda oyuncular 5'e 2 çalışması yaptı. Daha sonrasında 4 gruba ayrılan oyuncular değişmeli olarak pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın devam eden bölümünde top kapma çalışmaları gerçekleştirilirken, Gassama ve Castro ise takımdan ayrı olarak çalıştı.

Öte yandan çalışmanın bir bölümünde genç kalecilerle iddiaya giren deneyimli file bekçisi Beto, sıfırdan gol atmaya çalıştı. Üst üste şansını deneyen Portekizli kaleci topu ağlara gönderemeyerek iddiayı kaybetti.

  1. 7.1.2019 21:19
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