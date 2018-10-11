Dersimiz Beşiktaş – Fotomaç – 11 Ekim 2018
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    Dersimiz

    Dersimiz Beşiktaş

    ’de , ’ın Konya maçındaki zaaflarını ezberletiyor. Futbolcuların da hırslı çalışması teknik heyeti sevindir

    Ligde milli aranın ardından evinde 'la karşılaşacak 'de çalışmalar aralıksız sürüyor. Teknik direktör da siyah-beyazlıların Konya maçındaki zaaflarını takıma ezberletiyor. Ayrıca Bektaş, "Rakibin kim olduğu önemli değil. Biz, oyun felsefimizi sahaya yansıtırsak herkesi yeneriz" diye takımı motive ediyor. Göz-Göz'ün en önemli kozlarından birisi de 8 maçta 5 gol, 2 asistle oynayan olacak.
    1. 11.10.2018
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