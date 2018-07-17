Cikalleshi atağı – Fotomaç – 17 Temmuz 2018
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    Cikalleshi atağı

    Cikalleshi atağı

    Ba ve Ömer’i kaybeden Göz-Göz, Osmanlı’dan ayrılmak isteyen golcünün peşind

    Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını 'da noktalayan , golcü transferinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Geçen sezon devre arası Jahovic'i 'ya satan, kontratı biten 'yı 'e kaptıran ve son olarak 'nu gönderen Göz-Göz'de elde kalan tek golcü Ghilas. listesindeki Uruguaylı golcü Abel Hernandez'in CSKA Moskova ile anlaşma sağladığı öğrenilirken, rota 'un yıldızı Sokol Cikalleshi'ye döndü. Osmanlı'nın düşmesiyle takımdan ayrılmak isteyen 27 yaşındaki golcünün, kariyerine 'de devam etmek istediği, 'ye sıcak baktığı öğrenildi. Başkan 'in önümüzdeki günlerde Cikalleshi'nin transferini bitirebileceği vurgulandı. 'den Osmanlı'ya olan tecrübeli santrfor, geçen sezon 29 maçta 8 gol attı.

    1. 17.7.2018
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