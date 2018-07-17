Cikalleshi atağı
Ba ve Ömer’i kaybeden Göz-Göz, Osmanlı’dan ayrılmak isteyen Arnavut golcünün peşind
Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Erzurum'da noktalayan Göztepe, golcü transferinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Geçen sezon devre arası Jahovic'i Konya'ya satan, kontratı biten Demba Ba'yı Çin'e kaptıran ve son olarak Ömer Şişmanoğlu'nu gönderen Göz-Göz'de elde kalan tek golcü Ghilas. Transfer listesindeki Uruguaylı golcü Abel Hernandez'in CSKA Moskova ile anlaşma sağladığı öğrenilirken, rota Osmanlıspor'un Arnavut yıldızı Sokol Cikalleshi'ye döndü. Osmanlı'nın düşmesiyle takımdan ayrılmak isteyen 27 yaşındaki golcünün, kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği, Göztepe'ye sıcak baktığı öğrenildi. Başkan Mehmet Sepil'in önümüzdeki günlerde Cikalleshi'nin transferini bitirebileceği vurgulandı. Başakşehir'den Osmanlı'ya transfer olan tecrübeli santrfor, geçen sezon 29 maçta 8 gol attı.
- 17.7.2018
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"Bizde imzalar kalbe atılır"
Toplam 14
Yorum
ali sizin hiçbir zaman imparatorunuz olamadı kuşlar başka sayfaya 0 bir günde kral olmadı kıskanmayın
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Beşiktaş'tan Ryan Babel'e yıllık 3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme
Toplam 1
Yorum
satin daha iyi cok para savruluyor türkiyemde 3 milyon TL olsun Euro da ne
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Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması
Toplam 1
Yorum
karaağa Neresi Yıldız olmaması daha hayırlı Takım bir kişi eksik oynuyor bunun yüzünden
Cikalleshi atağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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