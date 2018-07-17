Cikalleshi atağı

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Erzurum'da noktalayan Göztepe, golcü transferinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Geçen sezon devre arası Jahovic'i Konya'ya satan, kontratı biten Demba Ba'yı Çin'e kaptıran ve son olarak Ömer Şişmanoğlu'nu gönderen Göz-Göz'de elde kalan tek golcü Ghilas. Transfer listesindeki Uruguaylı golcü Abel Hernandez'in CSKA Moskova ile anlaşma sağladığı öğrenilirken, rota Osmanlıspor'un Arnavut yıldızı Sokol Cikalleshi'ye döndü. Osmanlı'nın düşmesiyle takımdan ayrılmak isteyen 27 yaşındaki golcünün, kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği, Göztepe'ye sıcak baktığı öğrenildi. Başkan Mehmet Sepil'in önümüzdeki günlerde Cikalleshi'nin transferini bitirebileceği vurgulandı. Başakşehir'den Osmanlı'ya transfer olan tecrübeli santrfor, geçen sezon 29 maçta 8 gol attı.