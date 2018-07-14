Rota Tannane
Fransız basını, hücum hattına takviye arayan Göz-Göz’ün, Twumasi ve Hernandez’in dışında 24 yaşındaki Tannane’ye de kanca attığını yazdı.
GALATASARAY DA PEŞİNDEYDİ
Kariyerine Hollanda'da PSV Eindhoven altyapısında başlayıp Heerenveen ve Heracles formalarını da giyen futbolcunun adı daha önce 2015'te uzun süre G.Saray'la anılmıştı. Tannane, geçen sezon Las Palmas'ta 10 maçta forma giyerken 2018 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde ise 4 karşılaşmada Fas Milli Takımı'nda görev yaptı. Sol açık ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabilen genç futbolcu, St Etienne ve Las Palmas formasıyla geçen sezon oynadığı 19 maçta 3 asist yaptı.
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