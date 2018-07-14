Rota Tannane – Fotomaç – 14 Temmuz 2018
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HEPSİ
    14 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Rota Tannane

    Rota Tannane

    Fransız basını, hücum hattına takviye arayan Göz-Göz’ün, Twumasi ve Hernandez’in dışında 24 yaşındaki Tannane’ye de kanca attığını yazdı.

    ve 'nun ayrıldığı hücum hattına henüz takviye yapamayan 'nin Patrick Twumasi, Abel Hernandez gibi isimlerden sonra Faslı sağ kanat oyuncusu 'ye kanca attığı iddia edildi. Fransız basını, St Etienne'in geçen sezon 'da küme düşen 'a kiraladığı 24 yaşındaki Tannane'yi 'dan AEK'nın da istediğini yazdı. Takımda mutsuz olduğu için ayrılmak isteyen Tannane'nin de tekliflere açık olduğu belirtildi.

    GALATASARAY DA PEŞİNDEYDİ
    Kariyerine Hollanda'da PSV Eindhoven altyapısında başlayıp Heerenveen ve Heracles formalarını da giyen futbolcunun adı daha önce 2015'te uzun süre G.Saray'la anılmıştı. Tannane, geçen sezon 'ta 10 maçta forma giyerken 2018 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde ise 4 karşılaşmada Fas 'nda görev yaptı. Sol açık ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabilen genç futbolcu, St Etienne ve formasıyla geçen sezon oynadığı 19 maçta 3 asist yaptı.
    1. 14.7.2018
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