Kaptan Göztepe'ye
Alanyalı Gassama’yla maddi konularda anlaşamayan, G.Birliği’nin kaptanı Ahmet Oğuz’a yönelen İzmir ekibi, genç sağ bekle el sıkıştı. En kısa zamanda açıklanacağı öğrenildi
TAMER TUNA İLE ZİRVE
Süper Lig'deki ilk teknik direktörlük deneyiminde Göztepe'yi 6'ncı yapan Tamer Tuna, bugün Başkan Mehmet Sepil ile bir araya gelecek. Yönetim, büyük bir aksilik olmazsa yola devam kararı alacak. G.Saray maçı sonrası geleceği hakkında ipuçları veren genç çalıştırıcı, "Göztepe, gelecek sezon çalışmalarına başlamıştır. Esas olan sürekliliktir, bu benim için de geçerli" dedi.
100 MİLYON TL GELİR
Bu sezon yükseldiği Spor Toto Süper Lig'de sezonu 6. bitiren Göztepe, kasasını da doldurdu. Sıralama priminden de 7 milyon TL civarında pay almayı garantileyen İzmir ekibi, bununla birlikte ilk senesinde 100 milyon TL'ye yakın gelir elde etti.
- 22.5.2018
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acg Burak,Sosa,Kuçka satılmalı.Diğerleri ile kazan kazan şeklinde anlaşma yapılmalı.Uymayanlar ile yollar ayrılmalı.Kazan,kazan takımı kurulmalı
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