Kaptan Göztepe'ye – Fotomaç – 22 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Kaptan 'ye

    Kaptan Göztepe'ye

    Alanyalı Gassama’yla maddi konularda anlaşamayan, G.Birliği’nin kaptanı ’a yönelen ekibi, genç sağ bekle el sıkıştı. En kısa zamanda açıklanacağı öğrenildi

    , transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Daha önce Osmanlı'dan kanat oyuncusu Umar ve Alanyalı sağ bek Gassama'yı listeye alan sarı-kırmızılıların, lige veda eden G.Birliği'nde görev yapan 'u kadrosuna katacağı öğrenildi. 2021'e kadar kontratı olan 25 yaşındaki futbolcu ile anlaşan ekibinin, en kısa sürede transferi resmileştireceği bildirildi.

    TAMER TUNA İLE ZİRVE
    'deki ilk teknik direktörlük deneyiminde Göztepe'yi 6'ncı yapan Tamer Tuna, bugün Başkan ile bir araya gelecek. Yönetim, büyük bir aksilik olmazsa yola devam kararı alacak. G.Saray maçı sonrası geleceği hakkında ipuçları veren genç çalıştırıcı, "Göztepe, gelecek sezon çalışmalarına başlamıştır. Esas olan sürekliliktir, bu benim için de geçerli" dedi.

    100 MİLYON TL GELİR
    Bu sezon yükseldiği Spor Toto Süper Lig'de sezonu 6. bitiren Göztepe, kasasını da doldurdu. Sıralama priminden de 7 milyon TL civarında pay almayı garantileyen İzmir ekibi, bununla birlikte ilk senesinde 100 milyon TL'ye yakın gelir elde etti.
    1. 22.5.2018
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