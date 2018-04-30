Göztepe çıkışını sürdürecek – Fotomaç – 30 Nisan 2018
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    30 Nisan 2018, Pazartesi
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    çıkışını sürdürecek

    Göztepe çıkışını sürdürecek

    'de 'u 5-0 yenerek son 3 maçında 7 puan toplayan ve beşincilik için bitime 3 hafta kala camiasına umut veren , Evkur 'u da gözüne kestirdi.

    Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor ve Kayserispor'la Avrupa kupalarına katılma yolunda kıyasıya bir yarışa giren 47 puanlı altıncı Göz-Göz'de teknik direktör , pazartesi günü evlerinde kayıp yaşamak istemediklerini söyledi.

    Ligi en iyi şekilde bitirmek istediklerini vurgulayan Tuna, "Taraftarımızın muhteşem tutkusuna ve desteğine en iyi şekilde karşılık vermek niyetindeyiz" yorumunu yaptı.

    Öte yandan sarı-kırmızılılarda Karabükspor karşılaşmasında taraftarların yoğun protestosuna maruz kalan 'nın da moral olarak düzeldiği bildirildi. Senegalli yıldızın karşılaşmasına ilk 11'de çıkıp çıkmayacağına teknik ekip karar verecek. Ba'nın 11'de oynaması zayıf ihtimal olarak görülüyor.

    1. 30.4.2018 14:25
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