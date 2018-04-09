Göztepe, gol atamıyor – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    Göztepe, gol atamıyor

    Göztepe, gol atamıyor

    Göztepe, Spor Toto 'deki son 10 maçında kaydettiği 9 golle ligin en az gol atan 3. ekibi olurken, kalesinde gördüğü 18 golle de en fazla gol yiyen 3. takım konumunda yer aldı.

    28. hafta mücadelesinde konuk olduğu Beşiktaş'a 5-1 yenilen Göztepe, son 10 müsabakada attığı 9 golle ligin en az gol atan takımlar arasında yer aldı. Sarı-kırmızılı ekip, 10 haftalık süreçte 5 gol atan ve 6 gol kaydeden Bursaspor'dan sonra en az gol atan 3. ekip konumunda bulunuyor.

    Aynı periyotta kalesinde 18 gol gören Göztepe, 33 gol yiyen Kardemir Karabükspor ve kalesinde 20 gole engel olamayan Kayserispor'dan sonra en fazla gol yiyen 3. takım oldu.

    BU SEZON İLK DEFA 5 GOL YEDİ
    Geçen sezon 1. Lig'de kalesinde 5 gol gördüğü maçını 6-5 galip bitiren Göztepe, 4 farklı son mağlubiyetini geçen sezon 4-0'lık skorla Eskişehirspor'a karşı almıştı.

    Sarı-kırmızılı ekip, en son Süper Lig'de yer aldığı 2002-2003'te de kalesinde 7 gol gördüğü karşılaşmada Beşiktaş'a 7-3 mağlup olmuştu.

    İSTANBUL'DA GALİBİYET ALAMADI
    Göztepe, bu sezon İstanbul'da oynadığı 5 maçı da kaybetti.

    Sarı-kırmızılı ekip, deplasmandaki 7 mağlubiyetinden 5'ini İstanbul'da Kasımpaşa (3-1), Galatasaray (3-1), Fenerbahçe (2-1), Medipol Başakşehir (2-0) ve Beşiktaş (5-1) karşısında aldı.

    Tanju Kayhan'ın sarı kart cezalısı durumuna düştüğü Göztepe'de kırmızı kartla oyun dışında kalan Rajko Rotman da 15 Nisan Pazar günü İzmir'de oynanacak Bursaspor maçında forma giyemeyecek.

    KALAN MAÇLARIN PROGRAMI
    Ligin 29. haftasında Bursaspor'u ağırlayacak Göztepe, sezonu Teleset Mobilya Akhisarspor (D), Kardemir Karabükspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Atiker Konyaspor (D) ve Galatasaray maçlarıyla tamamlayacak.

    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:53
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