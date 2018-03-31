Selçuk, Günay ve Tanju masaya – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    Selçuk, Günay ve Tanju masaya

    Selçuk, Günay ve Tanju masaya
    Başkanı , iç transfer harekatında teknik direktör 'nın yanı sıra yerli futbolcularla da görüşmeye başlayacak. Sepil'in sözleşmeleri sona erecek olan kaleci , orta saha ve defans oyuncusu ile önümüzdeki günlerde masaya oturması bekleniyor.
    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:30
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