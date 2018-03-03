Göz Göz çekinmiyor
Zirve adayı Başakşehir’e konuk olacak Göztepe’de Tamer Tuna, “İyi futbolla kazanmak için sahaya çıkacağız. Seri galibiyetlerle üst sıralara adımızı yazdırmak istiyoruz” dedi
GÖZ-GÖZ AVRUPA AŞKINA
SİVASSPOR galibiyetiyle üzerlerindeki kazanamama baskısını yok ettiklerini ifade eden Teknik Direktör Tamer Tuna, Başakşehir deplasmanından da iyi bir sonuçla dönecekleri sözünü verdi.
AVRUPA kupalarında yer alabilmek için mücadele ettiklerini anlatan genç teknik adam, "Zorlu bir sınav bizi bekliyor. Başakşehir şampiyonluğa oynayan bir takım. Biz maça en iyi şekilde hazırlandık. İyi futbol oynayıp kazanmak için sahaya çıkacağız. Seri galibiyetler alıp üst sıralara adımızı yazdırmak istiyoruz" diye iddialı konuştu.
- 03 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:26
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Tufan ayvalık Onlar kahraman onlar FENERİN TÜRKİYE nin yüz akı onlar dağılmış piyasada çekilmiş başkanımız aziz yıldırımın can simidi ama nafile
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Tufan ayvalık Bu adam sarı laciverti görünce kuduruyor saldırıyor araştırın soruşturun bir sebebi vardır tedavi edilsin iyi futbolcu piskopatlığı olmasa
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