Göz Göz çekinmiyor

Zirve adayı Başakşehir’e konuk olacak Göztepe’de Tamer Tuna, “İyi futbolla kazanmak için sahaya çıkacağız. Seri galibiyetlerle üst sıralara adımızı yazdırmak istiyoruz” dedi

SÜPER Lig'de geçen hafta Sivas'ı yenerek 6 maç aradan sonra galibiyetle tanışan Göztepe, bugün zirve mücadelesi veren Başakşehir'le İstanbul'da kozlarını paylaşacak. İzmir ekibinde kırmızı kart cezalısı sol bek Adama Traore ile sakatlıkları süren stoper Hakan Çinemre ve golcü Ömer Şişmanoğlu yok. Turuncu-lacivertlilerde ise durumu maç saati netleşecek Arda Turan dışında eksik bulunmuyor. İlk yarıda İzmir'de oynanan mücadelede gülen taraf 2-1'lik skorla Başakşehir olmuştu.



GÖZ-GÖZ AVRUPA AŞKINA

SİVASSPOR galibiyetiyle üzerlerindeki kazanamama baskısını yok ettiklerini ifade eden Teknik Direktör Tamer Tuna, Başakşehir deplasmanından da iyi bir sonuçla dönecekleri sözünü verdi.



AVRUPA kupalarında yer alabilmek için mücadele ettiklerini anlatan genç teknik adam, "Zorlu bir sınav bizi bekliyor. Başakşehir şampiyonluğa oynayan bir takım. Biz maça en iyi şekilde hazırlandık. İyi futbol oynayıp kazanmak için sahaya çıkacağız. Seri galibiyetler alıp üst sıralara adımızı yazdırmak istiyoruz" diye iddialı konuştu.