Göztepe’de reçete hazır – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    ’de reçete hazır

    Göztepe’de reçete hazır

    ’le karşılaşacak ’de teknik direktör , 12 golle oynayan Adebayor’a önlem alacak. Togolu yıldızı, Brezilyalı stoperi Kadu’yla kilitleyecek

    AVRUPA hedefinden uzaklaşmak istemeyen Göztepe, şampiyonluk yarışı yapan M.Başakşehir'le yarın kritik bir maça çıkacak. Teknik direktör Tamer Tuna hafta boyunca güçlü rakibini imha planını futbolcularına ezberletti. Deplasmanda sürpriz yapmaya hazırlanan sarıkırmızılılar, 'i önce durdurup ardından vurmaya hazırlanıyor. Turuncu-lacivertlilerin Gençlerbirliği maçını izleyen Tuna'nın, özellikle Adebayor'a karşı önlem alacağı ifade edildi.

    DEMBA BA HAZIR KITA
    TOGOLU yıldızın oyun kurucu özelliği olduğuna da dikkat çeken Tuna'nın, Adebayor'u, iyileşen Kadu ile kilitlemeye çalışacağı bildirildi. Gol yollarında rakibi etkisiz kılmayı düşünen, hızlı ataklar ve duran toplarla sonuca gitmeyi planlayan Tuna'nın, attığı gollerle klasını konuşturmaya başlayan Demba Ba'yı en önemli kozu olarak gördüğü belirtildi. İyileşen kaleci Beto'nun da 11'e dönmesi Göztepe'nin elini güçlendiriyor
    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:00
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