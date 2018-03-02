Göztepe’de reçete hazır
Başakşehir’le karşılaşacak Göztepe’de teknik direktör Tamer Tuna, 12 golle oynayan Adebayor’a önlem alacak. Togolu yıldızı, Brezilyalı stoperi Kadu’yla kilitleyecek
DEMBA BA HAZIR KITA
TOGOLU yıldızın oyun kurucu özelliği olduğuna da dikkat çeken Tuna'nın, Adebayor'u, iyileşen Kadu ile kilitlemeye çalışacağı bildirildi. Gol yollarında rakibi etkisiz kılmayı düşünen, hızlı ataklar ve duran toplarla sonuca gitmeyi planlayan Tuna'nın, attığı gollerle klasını konuşturmaya başlayan Demba Ba'yı en önemli kozu olarak gördüğü belirtildi. İyileşen kaleci Beto'nun da 11'e dönmesi Göztepe'nin elini güçlendiriyor
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:00
-
Çin'den 9 teklif
Toplam 1
Yorum
metinn onlarda uyandi turkiyeden oyuncuya verecekelri rakam oldukca asagi 5 milyonu gecmeyen teklifler a.madrite cuvalla para yuuuuh
-
Aklım G.Saray'da
Toplam 1
Yorum
metinn tek kelime ile bravoooo aslansin derim.
-
FENERBAHÇE 9 KİŞİ! Volkan Demirel kızardı
Toplam 12
Yorum
metinn bir volkanli bide volkansiz derbilerdeki fb maclarina bakiniz baska birsey demiyorum ahlak yoksunu insanliktan nasibini almamis zavalli
Göztepe’de reçete hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.