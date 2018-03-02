Göztepe’de plan hazır – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    ’de plan hazır

    Göztepe’de plan hazır
    Avrupa hedefinden uzaklaşmak istemeyen , şampiyonluk yarışı yapan M.Başakşehir'le yarın kritik bir maça çıkacak. Teknik direktör Tamer Tuna hafta boyunca güçlü rakibini imha planını futbolcularına ezberletti. Deplasmanda sürpriz yapmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, Başakşehir'i önce durdurup ardından vurmaya hazırlanıyor. Turuncu-lacivertlilerin Gençlerbirliği maçını izleyen Tuna'nın, özellikle Adebayor'a karşı önlem alacağı ifade edildi. Tuna'nın, Adebayor'u, iyileşen Kadu ile kilitlemeye çalışacağı bildirildi. Tuna, gol yollarında rakibi etkisiz kılmayı düşünen, hızlı ataklar sonuca gitmeyi planlayor.
    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:57
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