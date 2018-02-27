Demba Ba'ya ceza kesildi! – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    'ya ceza kesildi!

    Demba Ba'ya ceza kesildi!

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden 'nin devre arasında Çin'den transfer ettiği dünyaca ünlü golcü , Konak'ta trafiğe takıldı.

    Attığı gollerle sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde kısa sürede taht kuran Senegalli oyuncu, arabasını Çankaya'daki bir otel önünde hatalı yere park edince cezadan kurtulamadı. Trafik polisinin 'ya park cezası yazdığı görüntüler sosyal medyada hızla paylaşıldı.



    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 17:22
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