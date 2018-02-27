Demba Ba'ya ceza kesildi!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin devre arasında Çin'den transfer ettiği dünyaca ünlü golcü Demba Ba, Konak'ta trafiğe takıldı.
Attığı gollerle sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde kısa sürede taht kuran Senegalli oyuncu, arabasını Çankaya'daki bir otel önünde hatalı yere park edince cezadan kurtulamadı. Trafik polisinin Demba Ba'ya park cezası yazdığı görüntüler sosyal medyada hızla paylaşıldı.
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 17:22
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Üç maçta zirve bizim
Toplam 39
Yorum
koray şakacı seni. fakirin umudu ekmeği demişler boşa dememişler. seni biri rüyadan kaldırmalı
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Üç maçta zirve bizim
Toplam 39
Yorum
skiski hayal kurmanın insanlara zararı olmaz ama topluma hayal kurdurmanın sonu felaket olur
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PFDK'dan Aykut Kocaman ve Şenol Güneş'e ceza!
Toplam 5
Yorum
ercment pfdk cezalari persembe günleri acikliyo,e persembe de derbi var.ve fernandao o hareketinden dolayi pfdkya dahi sevkedilmedi daha.
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