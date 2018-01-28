Göztepe yine tekledi
Sarı-kırmızılı iki takımın maçında misafir ekip, 20’de Badji ile öne geçti. Göztepe’nin cevabı 72’de Tayfur Bingöl’den geldi. Göz-Göz’ün galibiyet hasreti 3 haftaya yükseldi
Alkışlar taraftara
Bu sonuçla iki takım da üst üste 2 yenilgiden sonra beraberlik alarak zafer hasretini 3 haftaya yükseltti. Ayrıca sarı- kırmızılı ekiplerin puanı 31'e çıktı. Öte yandan maç boyunca takımlarına tam destek veren Göztepeliler alkışı hak etti.
Tuna: İyi yoldayız
Göztepe'nin hocası Tamer Tuna maç sonrası Oyuna istekli arzulu başladıklarını ancak galip gelemediklerini söyledi. Tuna, "Kayserispor'un önde baskı bir yapan bir takım. İkinci yarıda daha üretken olmayı başardık. İyi yoldayız. İlk yarıda da ilk 2 maçtan 1 puan almıştık, ikinci devreye de aynı şekilde başladık" dedi.
- 28 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:59
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Aziz Yıldırım salonu terk etti! İşte sinirlenmesinin nedeni...
Toplam 5
Yorum
fbcan bu takımı teknik direktörsüz şampiyon yaparım diyen aziz yıldırım 4sezon 4 teknik direktör değişikliği 0 başarı yönetimde değişiklik yok
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Ali Koç'tan dikkat çeken ifade: "Tango yapmak için..."
Toplam 6
Yorum
fotoo Başkan olunca şunların hepsini kov. Adamsın Ali Koç. sana daha çok çamur atar bunlar, terbiyesizler.
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Ali Koç, Aziz Yıldırım'a meydan okudu!
Toplam 3
Yorum
fotoo Şu aziz yıldırıma bak gözünün feri gitmiş hala Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını düşünüyor. Küçüldükçe küçüldü o ve etrafındakiler
Göztepe yine tekledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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