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    28 Ocak 2018, Pazar
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    yine tekledi

    Göztepe yine tekledi

    Sarı-kırmızılı iki takımın maçında misafir ekip, 20’de Badji ile öne geçti. ’nin cevabı 72’de ’den geldi. Göz-Göz’ün galibiyet hasreti 3 haftaya yükseldi

    Sezona fırtına gibi başlayan Göztepe, sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Misafir ekip, ilk yarıyı 20'de Badji'nin attığı golle 1-0 önde bitirdi. Karşılıklı ataklarla başlayan 2. devrede üstünlüğü ele alan , Sabri'nin muhteşem asistini gole çeviren Tayfur Bingöl'le skoru eşitledi. 'da Kana Bıyık 76'da 2. sarıdan oyun dışı kalınca Göztepe oyunun iyice hakimi olurken, galibiyet golünü bir türlü bulamadı.

    Alkışlar taraftara
    Bu sonuçla iki takım da üst üste 2 yenilgiden sonra beraberlik alarak zafer hasretini 3 haftaya yükseltti. Ayrıca sarı- kırmızılı ekiplerin puanı 31'e çıktı. Öte yandan maç boyunca takımlarına tam destek veren Göztepeliler alkışı hak etti.

    Tuna: İyi yoldayız
    Göztepe'nin hocası maç sonrası Oyuna istekli arzulu başladıklarını ancak galip gelemediklerini söyledi. Tuna, "Kayserispor'un önde baskı bir yapan bir takım. İkinci yarıda daha üretken olmayı başardık. İyi yoldayız. İlk yarıda da ilk 2 maçtan 1 puan almıştık, ikinci devreye de aynı şekilde başladık" dedi.
    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:59
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