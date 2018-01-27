CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    'dan açıklaması

    Tamer Tuna'dan Demba Ba açıklaması

    ’la 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuşan ’nin teknik direktörü , istatistik olarak önde oldukları maçı kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyledi. Tuna, ile anlaşma yapıldığını, 'nın da haftaya takıma katılacağını açıkladı.

    'in 19. haftasında 'u konuk eden , rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü , 2 takımın da oyuna çok istekli başladığını anlatarak, "20. dakikada kaleyi bulan tek şutla Kayserispor öne geçti. Oyunun durması bizi olumsuz etkiledi. Topa sahip olma oranı ve pas sayımız yüksekti. Böyle üstün olduğumuz bir maçtan galip ayrılmak istiyorduk. Daha üretken olmaya çalıştık ve bulduğumuz golden sonra rakibin de eksik kalışıyla daha hızlı olmaya başladık. İyi yoldayız. İlk yarıya da 1 puanla başlamıştık, bu yarıda da bunu yaşıyoruz" dedi.

    İlk yarıdaki eksiklerini görerek buna göre transfer yapmak istediklerini kaydeden Tuna, " aramıza katıldı. ile geçen yıl birlikteydik. Onla da prensip anlaşmasına varıldı, inşallah haftaya aramıza katılacak. Poko aramıza katıldı ve hemen adapte oldu. Hem iyi bir stoper hem lider özellikli bir stoper. Demba Ba'yı zaten anlatmaya gerek yok. Durumunu bildiğim için hiç tereddüt etmedik. Futbol oynama isteği bizi ona karşı götürdü. Daha iyi bir Göztepe'yi ikinci yarıda izleteceğiz" diye konuştu.

    Tamer Tuna, 1-2 oyuncusuna takım bulmaları yönünde istekte bulunduklarını ifade ederek, kontenjan sıkıntılarının olmayacağını söyledi.
    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tamer Tuna'dan Demba Ba açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN