Tamer Tuna'dan Demba Ba açıklaması
Kayserispor’la 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuşan Göztepe’nin teknik direktörü Tamer Tuna, istatistik olarak önde oldukları maçı kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyledi. Tuna, Wallace Reis ile anlaşma yapıldığını, Demba Ba'nın da haftaya takıma katılacağını açıkladı.
İlk yarıdaki eksiklerini görerek buna göre transfer yapmak istediklerini kaydeden Tuna, "Wallace Reis aramıza katıldı. Demba Ba ile geçen yıl birlikteydik. Onla da prensip anlaşmasına varıldı, inşallah haftaya aramıza katılacak. Poko aramıza katıldı ve hemen adapte oldu. Hem iyi bir stoper hem lider özellikli bir stoper. Demba Ba'yı zaten anlatmaya gerek yok. Durumunu bildiğim için hiç tereddüt etmedik. Futbol oynama isteği bizi ona karşı götürdü. Daha iyi bir Göztepe'yi ikinci yarıda izleteceğiz" diye konuştu.
Tamer Tuna, 1-2 oyuncusuna takım bulmaları yönünde istekte bulunduklarını ifade ederek, kontenjan sıkıntılarının olmayacağını söyledi.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 19:08
-
Aziz Yıldırım salonu terk etti! İşte sinirlenmesinin nedeni...
Toplam 5
Yorum
fbcan bu takımı teknik direktörsüz şampiyon yaparım diyen aziz yıldırım 4sezon 4 teknik direktör değişikliği 0 başarı yönetimde değişiklik yok
-
Ali Koç'tan dikkat çeken ifade: "Tango yapmak için..."
Toplam 6
Yorum
fotoo Başkan olunca şunların hepsini kov. Adamsın Ali Koç. sana daha çok çamur atar bunlar, terbiyesizler.
-
Ali Koç, Aziz Yıldırım'a meydan okudu!
Toplam 3
Yorum
fotoo Şu aziz yıldırıma bak gözünün feri gitmiş hala Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını düşünüyor. Küçüldükçe küçüldü o ve etrafındakiler
Tamer Tuna'dan Demba Ba açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.