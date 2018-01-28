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    28 Ocak 2018, Pazar
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    trİbünde

    <a href="/index/demba-ba?id=c1b20071-3df6-4317-bbe3-0d9546100cec" class="" rel="tag">Demba Ba</a> trİbünde

    'nin prensip anlaşmasına vardığı forvet yeni takımının maçını tribünden takip etti.

    Bugünü de 'de geçireçeği belirtilen ardından Fransa'ya gidecek. 32 yaşındaki golcü salı günü tekrar şehre gelerek sarıkırmızılı kulüple resmi sözleşmeyi imzalayacak. Golcü futbolcu dün stada gelişi sırasında taraftarlardan yoğun ilgi gördü.
    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:00
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