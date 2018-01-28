Sepil, yaptığı açıklamada, hafta başından beri Demba Ba ile telefonla görüştüğünü ve dün kendisiyle anlaştıklarını belirtti.

Senegalli golcünün futbolcu kalitesinin ortada olduğunu dile getiren başkan Sepil, şöyle konuştu:

"Demba Ba kesinlikle Göztepe'ye gelmek istediğini söyledi. Türkiye'yi incelediğini, direkt olarak Göztepe'de oynamak istediğini söyledi. Öyle bir telefon konuşmasıyla başladı iş. Sonuçta dün anlaştık. Demba Ba bizim için önemli bir futbolcu. Bunun yanı sıra Demba Ba sadece futbolcu değil. İzmir onu tanıyınca kimin İzmir'e geldiği anlaşılacak. Demba Ba çok iyi bir insan, aynı zamanda çok iyi futbol bireyi. Bunu zamanla daha iyi göreceğiz. 14 yabancı oyuncumuz var. Transferi tamamlamak için yabancı kontenjanını açmamız gerekiyor. İnşallah hafta içinde halledeceğiz. Zaten transfer çarşamba akşamı bitecek. Onu da halledip Göztepe'ye, İzmir'e kazandıracağız."

- "Kayserispor maçından mutsuzum"

Ligde dün Kayserispor maçında alınan beraberlikten dolayı mutlu olmadığını belirten Mehmet Sepil, şu ifadeleri kullandı:

"Kayseri bizim direkt rakibimiz. Bence çok harika oynamadık ama iyi oynadık. Bir kere geldiler ve gol oldu. Çok gayret gösterdik, bir tane gol attık. Kayserispor maçındaki sonuçtan dolayı mutsuzum tabi ki ama lig devam edecek, iddiamızı sürdürmeye devam edeceğiz."

- Demba Ba

Göztepe'nin transferinde son aşamaya geldiği ve dünkü Kayserispor maçını tribünden takip eden Demba Ba, profesyonel futbol hayatına Fransa 4. Ligi ekibi Rouen'de başladıktan sonra Belçika'da Mouscron, Almanya'da Hoffenheim, İngiltere'de West Ham United, Newcastle United ve Chelsea formaları giydi.

Daha sonra Beşiktaş'a transfer olan Senegalli golcü, siyah-beyazlı ekipten 13 milyon avro bonservis bedeliyle 2015-2016 sezonunda Çin'in Shanghai Shenhua takımına transfer oldu.

Ayağı kırıldıktan sonra geçen yıl yarım sezon siyah-beyazlı ekipte kiralık olarak yer alan 32 yaşındaki futbolcu, Çin kariyerinde 37 maçta 28 gole ulaştı.