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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    ’de heyecanı

    Göztepe’de Demba Ba heyecanı
    'nin imza atmaya hazırlandığı konusunda Başkan , çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sepil, "14 yabancımızı var. Transferi tamamlamak için yabancı kontenjanını açmamız gerekiyor. İnşallah hafta içinde halledeceğiz. Zaten çarşamba akşamı bitecek. Demba Ba'yı Göztepe'ye, 'e kazandıracağız" ifadelerini kullandı. İzmir ekibinin, Ba'ya yer açmak için Ghilas'la yolları ayırması bekleniyor.
    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:24
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