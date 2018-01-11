BU sezon attığı gollerle öne çıkan ve birçok kulübün listesine giren Jahovic için hocasından açıklama geldi. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Tamer Tuna, Jahovic'in kariyerinin iyi noktasında olduğunu belirtip, "Gelecekle ilgili kaygıları ekonomik ve performans anlamında olmalı. Jahovic'in kalacağını düşünüyorum. İkinci yarıda performansa odaklanmalı" sözlerini sarfetti