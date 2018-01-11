;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    : Jahovic ’de kalacak

    <a href="/index/tamer-tuna?id=c268fac7-ba54-49e4-93ce-2453af4ee130" class="" rel="tag">Tamer Tuna</a>: Jahovic <a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a>’de kalacak
    BU sezon attığı gollerle öne çıkan ve birçok kulübün listesine giren Jahovic için hocasından açıklama geldi. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Tamer Tuna, Jahovic'in kariyerinin iyi noktasında olduğunu belirtip, "Gelecekle ilgili kaygıları ekonomik ve performans anlamında olmalı. Jahovic'in kalacağını düşünüyorum. İkinci yarıda performansa odaklanmalı" sözlerini sarfetti
    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    : Jahovic ’de kalacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN