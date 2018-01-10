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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    ile Konyaspor yenişemedi

    Göztepe ile Konyaspor yenişemedi

    Süper Lig ekipleri ile hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

    Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Halil Akbunar'ın 5. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

    maçın bitimine 4 dakika kala Vedat Bora'nın attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve takımlar sahadan berabere ayrıldı.

    Göztepe, Antalya kampındaki 3. hazırlık maçını 12 Ocak Cuma günü Adanaspor ile oynayacak. Sarı-kırmızılı ekip kamp dönemindeki ilk hazırlık maçında İstanbulspor'a 2-1 mağlup olmuştu.

    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:58
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