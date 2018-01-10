Göztepe ile Konyaspor yenişemedi
Süper Lig ekipleri Göztepe ile Atiker Konyaspor hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Göztepe Halil Akbunar'ın 5. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.
Atiker Konyaspor maçın bitimine 4 dakika kala Vedat Bora'nın attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve takımlar sahadan berabere ayrıldı.
Göztepe, Antalya kampındaki 3. hazırlık maçını 12 Ocak Cuma günü Adanaspor ile oynayacak. Sarı-kırmızılı ekip kamp dönemindeki ilk hazırlık maçında İstanbulspor'a 2-1 mağlup olmuştu.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:58
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Sosa'nın tapusu alınıyor
Toplam 21
Yorum
Ne olur traftarıdınleyın Bu gün moralim resmen bozuldu tapusunu ne diye alıyoruz ne faydasız oldu bu takıma verilen paralara yazık o paraya ne sosalar alınır
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Sosa'nın tapusu alınıyor
Toplam 21
Yorum
Yönetim Uyuma valahi zoruma gidiyor onu gönderin hiç transfer de yapmayın ama bu paraları buna vermeyin adam ruhsuzun önde gideni yazıktır paralara
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Demirören, Ünal Aysal'ı yalanladı
Toplam 16
Yorum
gs bence aysal yalancı, terim i yollamadan once dürüst ile albayrak ı postaladı. tulun kankasıyla....
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