"Hedefim Göztepe'nin küllerinden doğması"

Tamer Tuna, Göztepe'nin ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde yaptığı açıklamada, iddialı bir kişi olduğunu, Göztepe'de teknik direktörlük yaparak ortaya koyduğunu belirtti.

Takımıyla hedeflerini anlatan Tuna, şöyle konuştu:

"1960 ve 1970'li yıllarda yaşanan inanılmaz dönem nedeniyle Avrupa hedefi Göztepe'nin hep rüyasıdır. Hedefim Göztepe'nin Anka kuşu gibi küllerinden doğması. Geçen sene Avrupa kupalarına katılan takımların bu sezon hem aynı teknik direktörlerle devam edemediklerini hem de ligde alt sıralarda olduklarını görüyoruz. Biz Göztepe'nin kalıcı başarıya ulaşması için çalışıyoruz. Bir kez başarılı olup sonra ligde kalma mücadelesi verirseniz bu organizasyonu sağlıklı gerçekleştiremeyiz. Hedeflerin bilinçli olarak ortaya konulması çok önemli. Ben bilinçli bir teknik adam olduğumu düşünüyorum. Hayallerim, hedeflerim, rüyam, Göztepe ile bunu gerçekleştirebilirsek devamının geleceği yönünde."

Göztepe'nin Süper Lig'e döndüğü bu sezonda ilk yarı hedeflerinin 20 ila 30 puan olduğunu hatırlatan Tuna, "Bunun en üstünü almış olmak bizim adımıza beklenti üzeri görüldü. Bunun ukalalığını yapacak halimiz yok. Oyun olarak ikinci yarıda daha iyi olmalıyız. İlk yarıda çok gol atılan bir sezon oldu. Oyun gücünün, mücadelenin daha da önemsendiği, yakalanan boş alanların azaldığı, lig kalitesinin daha yüksek, rekabetin daha sert, kaybedilen puanların yüksek olacağı bir ikinci yarı görüyorum." ifadelerini kullandı.

"JAHOVİC'İN KALACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Göztepe Teknik Direktörü, takımın golcü oyuncusu Jahovic'in, "Tabii ki kalmak istiyorum ama olmazsa da bu benim ve Göztepe için dünyanın sonu değil. 30 yaşımdayım, ekonomik durumumu ve geleceğimi düşünmeliyim." şeklindeki ifadeleriyle ilgili şunları kaydetti:

"Jahovic'in düşünceleri bir oyuncunun düşünmesi gereken şeyler. Şu an kariyerinin iyi noktasında ama yaşıyla ilgili söylediği gerçekler var. Biz takım adına düşünüyoruz. Jahovic, geçen sene de bu takıma çok katkı sağladı, bu yıl onun doruğuna ulaştı. Gelecekle ilgili kaygıları ekonomik ve performans anlamında olmalı. Geleceğini düşünürken sadece sözleşme ile ilgili düşünmemeli. Jahovic'in kalacağını düşünüyorum. İkinci yarı göstereceği performansa odaklanmalı. Bu performansı ikinci yarıda da sürdürecektir. Yeni sözleşme şartlarını başkanımızla görüşecektir."

Tamer Tuna, transfer çalışmalarının da sürdüğünü aktararak "Transfer konusu, biraz da yabancı kontenjanıyla ilgili bir durum. Gidecek oyunculara ve eksiklerimize bakacağız. En az iki oyuncu transfer etmek istiyoruz. Üçe çıkar mı ona bakacağız. Göztepe bu planlamaları sadece devre arasında yapmıyor, sezon başında da yapmıştık." diye konuştu.

''HAYALLERİM ARASINDA A MİLLİ TAKIMI ÇALIŞTIRMAK TABİİ Kİ VAR"

Tuna, gelecekte A Milli Futbol Takımı'nı çalıştırma hedefinin olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi:

"Hayallerim arasında A Milli Takım'ı çalıştırmak tabii ki var. Teknik adamların hayallerinin sınırlılığı yoktur. Dünya futbolunda yer alma ve Göztepe'de çok büyük hayallerim var. Bu hayalleri gerçekleştirmek için her gün çalışıyorum. Şu antrenman sahasından dönüşümde bile yüzde 100 ile dönmek isterim. O anların beni geleceğe taşıdığına inanıyorum. En büyük hayallerim Göztepe'yle. Göztepe ile doğru adımlar atarsak gelecekteki hayallerim de gerçekleşecektir. Gelecekte kendimi bir yere koymuyorum, geleceğin sadece bu anlarda olduğunu biliyorum."

"PREMİER LİG CENK'İN HAYALİYDİ"

Tamer Tuna, Gaziantepspor ve Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük yaptığı dönemde oyuncusu olan Cenk Tosun'un İngiliz ekibi Everton'da başarılı olacağına inandığını belirtti.

Tuna, Cenk'in İngiltere'ye kısa sürede adaptasyon sağlamasını çok istediğini dile getirerek, "Cenk Tosun'un golcülük özellikleri üst seviyede; iki ayağını çok iyi kullanabiliyor, kafa topunda da iyi. Premier Lig Cenk'in hayaliydi, onu gerçekleştirdi. Karakteri, yapısı, çalışkanlığı, oranın üstesinden gelebilecek nitelikte. Cenk'in başarılı olacağından hiç şüphem yok. Ama futbol bu, orada başarısız olursa başka bir yerde başarılı olur. Hem Gaziantepspor hem de Beşiktaş'ta çalışırken o seviyede bir oyuncu olduğunun farkındaydık." değerlendirmesinde bulundu.