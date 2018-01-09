Göztepe'nin Antalya kampı sürüyor

Sarı-kırmızılı takım, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana salonda takımdan ayrı çalışan Sabri Sarıoğlu katılmadı.

İki gün önce kampa katılan ve dün akşam takımla çalışan deneyimli futbolcu, bu antrenmanda salon çalışması yaptı. Sakatlığı geçen ve idmana düz koşu ile başlayan Traore, antrenmanın ikinci bölümünde ise takımla çalıştı.

İdmanda takım bulması için izin verilen Togolu orta saha oyuncusu Prince Segbefia yer almadı. Isınma hareketleri ile başlayan çalışma, pas ve koşu çalışmasının ardından gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Günü tek idmanla tamamlayacak sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını yarın sabah yapacağı çalışma ile sürdürecek.