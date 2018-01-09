Göztepe'nin Antalya kampı sürüyor
Göztepe, Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sarı-kırmızılı takım, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana salonda takımdan ayrı çalışan Sabri Sarıoğlu katılmadı.
İki gün önce kampa katılan ve dün akşam takımla çalışan deneyimli futbolcu, bu antrenmanda salon çalışması yaptı. Sakatlığı geçen ve idmana düz koşu ile başlayan Traore, antrenmanın ikinci bölümünde ise takımla çalıştı.
İdmanda takım bulması için izin verilen Togolu orta saha oyuncusu Prince Segbefia yer almadı. Isınma hareketleri ile başlayan çalışma, pas ve koşu çalışmasının ardından gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.
Günü tek idmanla tamamlayacak sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını yarın sabah yapacağı çalışma ile sürdürecek.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 15:02
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Sürpriz takas! Latovlevici...
Toplam 1
Yorum
Aslan BU TAKAS COK IYI OLUR HATTA DONK'DA GIDEBILIR
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Özbek seçim startını veriyor
Toplam 3
Yorum
Aslan FUTBOLDA DERBY VE IYI RAKIPLER KARSISINDA HEZIMETE UGRADIK ,BASKETBOL VE VALEYBOLDA BASARI SIFIR BELKIDE KÜME DÜSECEGIZ NEDEN DURSUN ÖZBEK?
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Arda Turan tam 6 yıl 8 ay 1 gün sonra... İşte o tarih!
Toplam 1
Yorum
galatasaraylı başakşehir ligteki en büyük rakibimiz bu yıl eğer başakşehir e giderse arda galatasaray taraftarı için biter ve gider kendi bilir
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