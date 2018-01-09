;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    'ye doğru

    Patrick Twumasi Göztepe'ye doğru

    Lig'de sezonun ilk yarısını 30 puanla 6'ncı basamakta tamamlayan, ikinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdüren , ara transferde ilk takviyesini gerçekleştirmek üzere.

    Listesine yurt içi ve dışından birçok futbolcuyu dahil eden sarı-kırmızılıların, Kazakistan'ın Astana takımında forma giyen forvet oyuncusu 'yle prensipte anlaşma sağladığı öğrenildi. Kanatlarda da forma giyen Ganalı oyuncu için Astana'nın kapısını çalan , transferde son aşamaya geldiği ve ufak pürüzlerin giderilmesi durumunda Twumasi'ye imza attıracağı bildirildi.

    Süper Lig'den de birçok takımın peşinde olduğu 23 yaşındaki futbolcu için Astana'nın 2.5 milyon Euro talep ettiği iddia edilirken, Göztepe'nin rakamı aşağılara çektiği vurgulandı.

    Ülkesinin RB Ghana takımında futbola başlayan Twumasi, Letonya'nın Spartaks Jurmala ve Rusya'nın Amkar ekiplerinde de oynadı. Yabancı kontenjanı dolu olan İzmir ekibinin, orta saha Prince Segbefia ile birkaç güne kadar resmen yollarını ayıracağı öğrenildi.

    Öte yandan Göztepe'nin dünkü idmanını A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Yardımcı Antrenör ve da takip etti.

    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 13:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Patrick Twumasi Göztepe'ye doğru haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN