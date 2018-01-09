Başkan transfere yeşil ışık yaktı! ''İsteyen olursa konuşuruz”
Devre arası çalışmalarını Antalya Belek’te sürdüren Göztepe’de Başkan Mehmet Sepil, sarı-kırmızılı takımda bu sezon attığı gollerle dikkat çeken Jahovic ile ilgili, "Futbolcumuzu isteyen olursa konuşuruz" dedi.
"FUTBOLCU VE BAŞKANLAR GELİP GEÇİCİDİR"
Her futbolcu ve başkanın gelip geçici olduğunu belirten Mehmet Sepil, "Göztepe'nin menfaati neyse ayrılırlar. Biz bu hatayı yapmayacağız ve geçmişte bunlar oldu. Kısa vadeli düşünüp şu oyuncu ayrılmasın diye dengeleri bozmam. Olaya uzun vadeli bakmamız lazım. Bizim başarılı olmamızın sebebi dengeli bir takım olmamız. Maaşlar dengeli. Oyuncular birbirine çok bağlı. Bunu bozacak şeyi yapmam. Göztepe geçen senede bu senede çok şey başardı" şeklinde konuştu.
Jahovic ile alakalı transfer sorusuna da cevap veren Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, "Kimse benden Jahovic'i istemedi. İsteyen olursa konuşuruz."
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 10:02
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Milan'dan Beşiktaşlı yıldıza kanca
Toplam 3
Yorum
kem14 sat sat saat
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En iyiler bende
Toplam 6
Yorum
borego aykut kusura bakma ama; oynattığın uyuz futbolu zerre kadar beğenmiyorum. futboldan anlayan adam hasanla-ismaille sezona başlar mı hiç.
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Balotelli kapışması
Toplam 5
Yorum
DUHANZ BOLOTELLİİİ BASKA CIKAR YOL YOKK KARTAL YUKSELECEKKK AL BASKANNNNNNNNNNNN
Başkan transfere yeşil ışık yaktı! ''İsteyen olursa konuşuruz” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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