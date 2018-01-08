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    08 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    için yarış kızıştı

    Poko için yarış kızıştı

    Kardemir Karabükspor'da gösterdiği performansla birçok takımın dikkatini çeken 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için transfer yarışı iyice kızıştı.

    Kardemir Karabükspor'un geçen sezon kadrosuna kattığı Gabonlu futbolcu 'nun transferi için 4 takım birbiriyle yarışıyor. Devre arası transfer döneminin başlamasıyla oynadığı oyun ile dikkatleri üzerine çeken Poko için ilk olarak Göztepe Karadeniz ekibiyle temas kurmuştu. Ancak Karabükspor, başarılı futbolcu için verilen teklifi az bulmuştu. Daha sonra , Konyaspor ve son olarak 'un da kadrosuna katmak istediği futbolcu için kırmızı-mavili ekibin yaklaşık 2.5 milyon Euro talep ettiği öğrenildi.

    Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Poko için Karabükspor'a 1.5 milyon Euro'ya yakın ücretin teklif edildiği, ancak Karabük'ün kendi istediği rakamlara ulaşıldığı takdirde Poko'nun transferine izin vereceği belirtildi.
    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:30
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