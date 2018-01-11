Göztepe'ye transferde rakip çok
Süper Lig'de ikinci yarıda hedefini Avrupa kupalarına katılmak olarak belirleyen Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna en az 2 transfer isterken, sarı-kırmızılıların talip olduğu oyunculara birçok takım kanca attı.
Daha önce listesinde bulunan Karabüksporlu Ukraynalı golcü Seleznyov'u Teleset Mobilya Akhisarspor'a kaptıran sarı-kırmızılılar, Poko, Sinan ve Twumasi için de Süper Lig'deki rakipleriyle rekabete girdi. Karabükspor'da görev yapan Gabonlu Poko'yu Bursaspor ve Atiker Konyaspor resmen istedi. Poko için Göztepe'nin 300 bin Euro'yu gözden çıkardığı öğrenilirken, Bursaspor'un ise fiyatı 500 bin Euro olarak belirlediği ifade edildi.
Tuna'nın takımda görmeyi en çok istediği isimlerin başında gelen 25 yaşındaki futbolcunun transferi taliplerinin artması yüzünden henüz netleşemedi. Göztepe'nin kadrosuna dahil etmek için büyük uğraş verdiği forvet oyuncusu Patrick Twumasi de yine Bursaspor'un gözdelerinden biri oldu.
Kazakistan'ın Astana takımında oynayan Ganalının, yeşil-beyazlılara daha sıcak baktığı ileri sürüldü. Göztepe yönetiminin Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den bizzat istediği kanat oyuncusu Sinan Gümüş Yeni Malatyaspor'un radarına girmişti. Hem Göz-Göz hem Yeni Malatya Sinan için yarışırken, Terim genç futbolcuyu takımda görmek istediğini söylemiş ve transfer kapısını kapamıştı.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 14:38
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Fernandao'nun şaşırtan değişimi
Toplam 1
Yorum
doğru fernadao nun Fb de ne işi var daha
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Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 ANLAŞILAN O Kİ, FATİH HOCA MAÇ GÜNÜ HARİÇ FLORYAYA UĞRAMAYACAK.. BİR SÜRÜ YARDIMCI ALDIĞINA GÖRE..
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Toplam 9
Yorum
gs aysal ne oldu mancini ler prandelli ler hocanı kaptırdın demiroren e bak beşiktaş a orman nasıl akıllı adam simdi cıkmış konusuosun....
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