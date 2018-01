Gözümüz zirvede

"Bizim hedefimiz, benim hayalim, Göztepe 'de Süper Lig 'de şampiyonluk yaşamak. Sayın Başkanın da vizyonu bu yönde""Göztepe olarak şuna inanıyoruz; müthiş bir ruhumuz, harika bir seyircimiz var. Bu ruhla, bu hedeflere ulaşılabilir""Hakemler hakkında bir tek kelime etmedim, etmeye de niyetim yok. Çünkü iyi niyetli olduklarına inanıyorum. Önemli olan karşılıklı saygı. Bu saygıyı herkese göstermeyi bir görev biliyor ve elbette tüm futbol ailesinden de aynı saygıyı görüyoruz.""Beşiktaş'tan 2 sezon şampiyonluğun ardından, hayatımın en güzel sezonlarından sonra, açıkçası kariyer tercihim ve hedeflerim adına bütün danıştıklarımın riskli gördüğü bir seçimi yapmak, bugüne kadar aldığım kararların tamamlayıcısıydı."TAKIMLARIN gözdesi Antalya'da Süper Lig'in nabzını tutan Fotomaç'ın dünkü konuğu Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna idi. Her sektörde olduğu gibi futbolda da vizyon sahibi olanlar attıkları her adımda farklarını ortaya koyuyorlar. Bu isimlerden biri de Göztepe'nin başarılı teknik direktörü Tamer Tuna. Futbolculuk kariyerine nokta koyduğu anda kendisine yeni bir yol haritası çizen ve Göztepe ile yeni ufuklara yelken açan genç teknik adamla A'dan Z'ye her şeyi konuştuk. İşte 41 yaşındaki genç teknik adamın öne çıkan sözleri:"Göztepe'nin hedefi Avrupa'da yer almak diyebilirsiniz. Bizim hedefimiz, benim hayalim, Göztepe'yle Süper Lig'de şampiyonluk yaşamak. Sayın Başkanın da vizyonu bu yönde. Göztepe olarak şuna inanıyoruz; müthiş bir ruhumuz, harika bir seyircimiz var. Çok eski değerlere dayanan bir futbol kültürümüz var. İzmir gibi, Ege bölgesi gibi bize sempati ile bakan taraftarlarımız var. Bu ruhla, bu hedeflere ulaşılabilir. Maçlarımızdaki enerjiyi hepiniz hissediyorsunuzdur. Bu enerjiyi doğru yönlendirirseniz ve yönetebilirseniz her türlü hedefe ulaşabilirsiniz. 'Göztepe'ye şampiyonluk yakışır' diyoruz ve bunun için çalışıyoruz.""Göztepe'de başarı için hazırlanmış iyi bir düzen var ve bunu Sayın Başkanımız Mehmet Sepil'e borçluyuz. Bana sadece saha içini düşünmek ve en iyi bildiğimiz şeyi yapmak kalıyor. Bu açıdan kendimi şanslı hissediyorum. Daha önce yaptığım bir röportajda 'Göztepe'deki ortam Beşiktaş'a benziyor' benzer bir ortam var ve bana göre doğru ortam da budur zaten.""Göztepe anlayışıyla başkanımız Mehmet Sepil ve yönetimimizin vizyonuyla, büyük Göztepe taraftarının potansiyeliyle, Türkiye'nin en önemli şehri İzmir'in 14 yıl sonra tekrar Süper Lig'de bir takımla temsil edilmesi bu kararımda en önemli etken oldu. Göztepe'de ekibimle birlikte kendi çalışma alanımızı kurma ve gerekli ihtiyaçlarımızı, transfer politikamızı belirleme adına aradığımız her türlü olanağa sahibiz. Bu yönden çok rahat çalışma ortamımız var.""Ligi tanıyor olmak sezon başı tecrübesiz görünen kendi adıma ve lige yeni çıkmış Göztepe adına ligin gerçeklerini ortaya çıkarmak zorundaydık. Aslında Göztepe'nin yaşadığı tecrübeler inişler çıkışlar hayatın her anında yaşanılabilecek olaylardır ama fark; gerçek tespitleri, analizleri, Süper Lig'in olduğu noktayı anlamak ve ona göre hareket etmekti. Ve biz Göztepe olarak yaşadıklarımızdan çıkardıklarımız ve ortaya koymak istediklerimizi sabırla çalışarak, doğru politize ederek gerçekleştirebileceğimizi biliyorduk. Bunda Göztepe gücünün büyük etkisi vardı. Göztepe'nin hedefleri ligin başında belirlediğimiz Süper Lig'de devamlılık hedefini gerçekleştirerek ve bunu daha büyük hedeflerle bütünleyerek anlamlandırmak. Süper Lig'in bir gerçeği var ki planlamalar ve tercihler anlık ya da sezonluktur. Süper Lig takımlarının yarısının teknik direktör değiştirdiği bir sezonda kendi adıma şansım; kısa, orta ve uzun vadede Göztepe'nin sistemi ve organizasyonuyla hedeflerimizi planlıyor olabilmek. Hedeflerimizin de, kendimizin de burada önümüzün çok açık olduğunun farkındayız.""Kimse için kolay maç yok, her takım için her maç zor. Ben ikinci yarıda alınacak hiçbir sonucun sürpriz olmayacağını düşünüyorum. Kim en az hata yaparsa o ipi göğüsler. Çok ince ayrıntılar var takımlar arasında; Beşiktaş üst üste yaşadığı şampiyonlukların özgüvenine sahip ve çok iyi bir kadrosu var. F.Bahçe ve G.Saray ona keza... Başakşehir çok iyi bir kadroyla ilk yarıyı zirvede tamamladı ve artık daha tecrübeliler. Biz ve Kayserispor yarışta belirleyici olabiliriz ama şampiyonluk adına bizi konuşmak için erken.""Cenk'e başarılar dileyerek başlamak istiyorum. Gelişmeye çok açık bir oyuncu, her maç üzerine koymaya çalışıyor ve bunu da başarıyor. Çok zorlu bir lige gittiği kesin, onu tartışmaya gerek yok. Cenk çalışkandır ve mücadeleci bir karakteri var. Aynı zamanda uyumludur. Takıma uyum sağlama anlamında sorun yaşayacağını zannetmiyorum, çok çalıştığı zaman yapamayacağı bir şey yok. Oynadığı ilk maçlarda gol atması halinde arkası çok daha kolay gelir ve onun adına işler kolaylaşır. Cenk, Türk futbolunu en iyi şekilde temsil edecektir.""Beto'nun kalitesi, kariyeri belli o da kariyerinin hakkını verdi, bundan sonra da verecektir. Jahovic Göztepe ile özdeşleşmiş bir oyuncu, alt ligde de çok iyi işler yapmış, şimdi de yapıyor. Göztepe'ye katkı sağlamaya devam edecek. Adının büyük takımların listesinde olması da doğal ama şunu unutmayalım; biz de büyük bir camiayız ve büyük bir takım olma yolunda da ilerliyoruz. Daha ötesini günü geldiğinde, kulüp- oyuncu birlikte karar verirler, şimdi biz kendi işimize bakmalıyız."