Ya Moussa Sow ya Seleznyov

Sezonunflaş ekibi, devre arası transfer çalışmalarına da aynı hızla başladı.ile yolları ayırmayı planwlayan İzmir ekibi, forvete yapılacak takviye için bir süredir farklı isimlerin üzerinde duruyordu. Son gelen haberlere göre ise o isimler tamamen netleşti. Teknik direktör'nın "Türkiye'de oynayan veLigi'ni bilen bizim takım içindeki dengelerimizi bozmayacak oyuncular alacağız" dediği adayların Karabüksporluveolduğu kaydedildi.

sarı-kırmızılı takımın bu doğrultuda oyuncuların kulüpleri ile temasa başladığı da dile getirildi. İyi bir forvet takviyesi ile golcüsüperformansını daha da artırma planları da yapanbu transferi, Antalya kampına yetiştirmeye çalışacağı kaydedildi. 31 yaşındakibu sezon Al Ahli'de 8 maçta 1 gol attı.Seleznyov ise 17 karşılaşmada 2 gol, 1 asisti var. Öte yandan takımın 13 Ocak'a kadar sürecekkampı bugün başlayacak.