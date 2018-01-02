 Ya Moussa Sow ya Seleznyov – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    Ya ya Seleznyov

    Ya Moussa Sow ya Seleznyov

    Ghilas’ı gönderecek olan sarı-kırmızılı kulüp, Seleznyov için Karabük, Sow için de Al-Ahli ile temasa geçti. Teknik patronu Tuna’nın “Türkiye ligini yakından tanıyan bir ismi alacağız” dediği Göz-Göz, transferi kampa yetiştirecek

    Sezonun flaş ekibi Göztepe, devre arası transfer çalışmalarına da aynı hızla başladı. Ghilas ile yolları ayırmayı planwlayan İzmir ekibi, forvete yapılacak takviye için bir süredir farklı isimlerin üzerinde duruyordu. Son gelen haberlere göre ise o isimler tamamen netleşti. Teknik direktör Tamer Tuna'nın "Türkiye'de oynayan ve Türkiye Ligi'ni bilen bizim takım içindeki dengelerimizi bozmayacak oyuncular alacağız" dediği adayların Karabüksporlu Seleznyov ve Moussa Sow olduğu kaydedildi.

    Jahovic'i ateşleyecek
    Hatta sarı-kırmızılı takımın bu doğrultuda oyuncuların kulüpleri ile temasa başladığı da dile getirildi. İyi bir forvet takviyesi ile golcüsü Jahovic'in performansını daha da artırma planları da yapan Göztepe'nin bu transferi, Antalya kampına yetiştirmeye çalışacağı kaydedildi. 31 yaşındaki Sow bu sezon Al Ahli'de 8 maçta 1 gol attı. 32 yaşındaki Seleznyov ise 17 karşılaşmada 2 gol, 1 asisti var. Öte yandan takımın 13 Ocak'a kadar sürecek Antalya kampı bugün başlayacak.
    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 03:06
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