Ya Moussa Sow ya Seleznyov
Ghilas’ı gönderecek olan sarı-kırmızılı kulüp, Seleznyov için Karabük, Sow için de Al-Ahli ile temasa geçti. Teknik patronu Tuna’nın “Türkiye ligini yakından tanıyan bir ismi alacağız” dediği Göz-Göz, transferi kampa yetiştirecek
Jahovic'i ateşleyecek
Hatta sarı-kırmızılı takımın bu doğrultuda oyuncuların kulüpleri ile temasa başladığı da dile getirildi. İyi bir forvet takviyesi ile golcüsü Jahovic'in performansını daha da artırma planları da yapan Göztepe'nin bu transferi, Antalya kampına yetiştirmeye çalışacağı kaydedildi. 31 yaşındaki Sow bu sezon Al Ahli'de 8 maçta 1 gol attı. 32 yaşındaki Seleznyov ise 17 karşılaşmada 2 gol, 1 asisti var. Öte yandan takımın 13 Ocak'a kadar sürecek Antalya kampı bugün başlayacak.
- 02 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 03:06
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Terim istedi! Devre arası geliyor
Toplam 14
Yorum
metinn ne gunlere kaldik bal yapmayan 2.böcek hakan balta gibi ne akar ne kokar bunu biz biliyoruz ama terim yine sapkadan tavsan cikarma pesinde
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Galatasaray'dan Vagner Love yanıtı
Toplam 5
Yorum
fatih dikmeci bu açıklama görüşüldüğünün kanıtıdır. fatih terim delikanlıdırrrri çık açıkla. ne zaman görüştün. gs alanya maçından öncemiiiiiiiiii
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Galatasaray'dan Vagner Love yanıtı
Toplam 5
Yorum
metinn ne olmus yani oyuncu gelmek istiyor mu istemiyor mu diye sormayacaklar mi neticede sözlesmeli oyuncunuz konu GS olunca biyerlerinizebatanNe
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