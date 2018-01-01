Göztepe, ikinci devre hazırlıklarına yarın başlayacak
Süper Lig'de ilk yarıyı 30 puan ve averajla 6. sırada tamamlayan Göztepe, ikinci devre hazırlıklarına yarın Antalya'da başlayacak.
İlk devrede başarılı sonuçlara imza atan sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıya Antalya Belek'te yapacağı kampla hazırlanacak. Yarın Antalya'da toplanacak Göztepe, hazırlıklarına 13 Ocak Cumartesi gününe kadar burada devam edecek. İzmir temsilcisi, bu süreçte 2 veya 3 hazırlık maçı yapmayı planlıyor.
Göztepe, Antalya kampının ardından ligde 20 Ocak Cumartesi günü Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını İzmir'de sürdürecek.
- 01 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:57
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Yıldırım’ın seçim kozu Mesut Özil
Toplam 3
Yorum
Türker hala aynı transfer politikaları hala fahiş paralara futbolcu transferleri sonrasında yüzmilyonlarca lira borç batağı yazık ...
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Yıldırım’ın seçim kozu Mesut Özil
Toplam 3
Yorum
boş hayaller Aziz Yıldırım'ın boş transfer hayalleri.
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G.Saray'da 200 milyonluk kriz!
Toplam 2
Yorum
UA DURSUN ÖZBEK CAN TOPSAKAL ÇOK BAŞARILI BİR YÖNETİCİMİYDİKİDE TEKRAR LİSTEYE ALDIN.BASKETBOLU BATIRDI.ŞİMDİ LİSTEDE YOKSA BAŞKA BİR ŞEYMİ VAR
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