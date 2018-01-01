 Göztepe, ikinci devre hazırlıklarına yarın başlayacak – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    , ikinci devre hazırlıklarına yarın başlayacak

    Göztepe, ikinci devre hazırlıklarına yarın başlayacak

    'de ilk yarıyı 30 puan ve averajla 6. sırada tamamlayan , ikinci devre hazırlıklarına yarın 'da başlayacak.

    İlk devrede başarılı sonuçlara imza atan sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıya Belek'te yapacağı kampla hazırlanacak. Yarın Antalya'da toplanacak , hazırlıklarına 13 Ocak Cumartesi gününe kadar burada devam edecek. İzmir temsilcisi, bu süreçte 2 veya 3 hazırlık maçı yapmayı planlıyor.

    Göztepe, Antalya kampının ardından ligde 20 Ocak Cumartesi günü Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını İzmir'de sürdürecek.

    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:57
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