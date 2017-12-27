Göztepe'de 3 gözde
İzmir ekibi, Arsenal ve Barcelona patentli ön libero Song’un yanı sıra mali krizdeki Karabük’e veda eden Ukraynalı golcü ile ayrılık planları yapan Poko’yla görüşmelere başladı
ADA'YA ÇIKARMA
Bu arada Tuna, İngiltere'ye çıkarma yapıyor. Genç teknik adamın sezon başından beri izlenen bazı futbolcuları maçlarda takip etmek için Ada'ya gideceği öğrenildi. Premier Lig'de devre arası verilmiyor ve takımlar 'Boxing Day' denilen bir şekilde üst üste maçlara çıkıyor.
- 27 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:08
-
Fatih Terim ile ilgili flaş iddia!
Toplam 2
Yorum
tursun GS bu sene de zarar ederse kayyuma devredilme riskinden dolayi, bu yilin maasi seneye devredilerek masraf az gösterilmek istenmis olabilir
-
Gös'TERİM' 4
Toplam 12
Yorum
gs4ever maç özetlerine izleyecegine takımdaki degisimi gör once! takım tudor sayesinde adam oldu.takımda en cok kosan oyuncu belhanda ve kosu=basari
-
Ronaldo'ya hapis şoku!
Toplam 3
Yorum
sabahtan_kalma Adam bazen bi çalım atıyo ki, gönül istiyo müebbet veresin.
Göztepe'de 3 gözde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.