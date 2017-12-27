Göztepe'de 3 gözde

İzmir ekibi, Arsenal ve Barcelona patentli ön libero Song’un yanı sıra mali krizdeki Karabük’e veda eden Ukraynalı golcü ile ayrılık planları yapan Poko’yla görüşmelere başladı

Göztepe'nin transfer listesi oluşmaya başladı. İlk olarak Rusya'da Rubin Kazan'da oynayan Kamerunlu ön libero Alex Song'u radarına alan sarı-kırmızılıların, Karabük'le yollarını ayıran 32 yaşındaki Ukraynalı forvet Yevhen Seleznyov ve 24 yaşındaki Gabonlu orta saha Andre Poko ile ilgilendiği öğrenildi. Bu sezon mali açıdan zor günler geçiren Karadeniz ekibinin kontratı süren Poko'yu iyi bir fiyata elden çıkarmaya çalıştığı belirtildi. Teknik Direktör Tamer Tuna'nın özellikle Song ya da Poko ikilisinden birini mutlaka takımında görmek istediği vurgulandı.



ADA'YA ÇIKARMA

Bu arada Tuna, İngiltere'ye çıkarma yapıyor. Genç teknik adamın sezon başından beri izlenen bazı futbolcuları maçlarda takip etmek için Ada'ya gideceği öğrenildi. Premier Lig'de devre arası verilmiyor ve takımlar 'Boxing Day' denilen bir şekilde üst üste maçlara çıkıyor.