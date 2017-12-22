 ''Kazanmaya gidiyoruz'' – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    ''Kazanmaya gidiyoruz''

    ''Kazanmaya gidiyoruz''

    Süper Lig'de 4'te 4'le müthiş bir çıkış yakalayan Göztepe, Galatasaray deplasmanında da zafer hedefliyor.

    İzmir'in sarı-kırmızılı ekibininbaşkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği toplantısı sonrasında iddialı açıklamalarda bulundu. Sepil, "Kendimize çok güveniyoruz. Beklentilerimizin çok daha üzerinde performans gösterdik. Dolayısıyla karşılaşmaya rahat çıkacağız. G.Saray'a gelince; haftalardır ligi lider götürdüler. Ama Göztepe olarak her maça kazanmak için çıkıyoruz. Galatasaray karşısında da bu hedefle çıkacağız" ifadelerini kullandı. Tudor krizi sonrası rakiplerinin karşılaşmaya daha motive çıkacağını belirten Göztepe Başkanı, bunun kendileri için bir avantaj olmadığını da sözlerine ekledi.
    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 07:17
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