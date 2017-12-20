Göztepe'nin iç saha karnesi
Süper Lig'de ilk yarıda iç saha maçlarını Atiker Konyaspor'la tamamlayan Göztepe, evinde oynadığı 8 maçta 14 puan topladı.
Bu sezon iç saha maçlarını Bornova Stadı'nda oynayan Göztepe, ligin ilk devresinde evinde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 16 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 14 gol gördü.
İÇ SAHA MAÇLARI
Lige iç sahada 2-2 berabere kaldığı Fenerbahçe maçıyla başlayan Göztepe, daha sonra Trabzonspor ve Gençlerbirliği'ni 3-2'lik skorlarla mağlup etti.
Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilen, Aytemiz Alanyaspor'la 3-3 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş'a 3-1 mağlup olurken, Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-0 ve son olarak da Atiker Konyaspor'u 1-0'lık skorla geçti.
İÇ SAHANIN GOLCÜLERİ
Göztepe'nin iç sahada attığı 16 golde, 7 farklı ismin imzası bulunuyor.
Takımın en golcü ismi Adis Jahovic, Bornova Stadı'nda 6 gole imza atarken, Andre Castro, Oscar Scarione, Tayfur Bingöl ve Nabil Ghilas ikişer, Halil Akbunar ile Selçuk Şahin ise birer gol attı.
TARAFTAR SAYILARI
Geçen sezon TFF 1. Lig play-off finalinde Eskişehirspor maçında çıkan olaylar nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama cezası alan Göztepe, bu nedenle iç sahadaki Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında taraftarından yoksun mücadele etti.
Sarı-kırmızılı ekibin daha sonraki 6 maçını ortalama 9 bin 572 seyirci izledi. Göztepe'nin bu 6 maçtaki toplam seyirci sayıları şöyle:
|Müsabaka
|Seyirci
|Gençlerbirliği
|9.580
|Medipol Başakşehir
|9.604
|Aytemiz Alanyaspor
|9.500
|Beşiktaş
|9.642
|Teleset Mobilya Akhisarspor
|9.478
|Atiker Konyaspor
|9.630
|Toplam
|57.434
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:50
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Terim ilk kez konuştu
Toplam 10
Yorum
şems Ünal Aysal hangi yüzle aday oluyor. Aldığı 3. sınıf amatör topçulardan hala kurtulamadık. Sorumsuzluğundan Avrupa dan men edildik.
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Bucaspor'da 'TFF' kuyruğu
Toplam 1
Yorum
Roi Başkan, Kulüpte personel bile yok. Nerede ise yemek çıkmıyor. Sen kaptanın lafına güvenip gidecek kalacak ayrımı yapacaksın. Herkes görüyor
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UltrAslan açıkladı! "Fatih Terim'i istiyoruz"
Toplam 8
Yorum
1905 tesla Kendi adıma Ersun Hoca Gelsin.
Göztepe'nin iç saha karnesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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