Göztepe'nin iç saha karnesi

Bu sezon iç saha maçlarını Bornova Stadı'nda oynayan Göztepe, ligin ilk devresinde evinde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 16 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 14 gol gördü.

İÇ SAHA MAÇLARI

Lige iç sahada 2-2 berabere kaldığı Fenerbahçe maçıyla başlayan Göztepe, daha sonra Trabzonspor ve Gençlerbirliği'ni 3-2'lik skorlarla mağlup etti.

Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilen, Aytemiz Alanyaspor'la 3-3 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş'a 3-1 mağlup olurken, Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-0 ve son olarak da Atiker Konyaspor'u 1-0'lık skorla geçti.

İÇ SAHANIN GOLCÜLERİ

Göztepe'nin iç sahada attığı 16 golde, 7 farklı ismin imzası bulunuyor.

Takımın en golcü ismi Adis Jahovic, Bornova Stadı'nda 6 gole imza atarken, Andre Castro, Oscar Scarione, Tayfur Bingöl ve Nabil Ghilas ikişer, Halil Akbunar ile Selçuk Şahin ise birer gol attı.

TARAFTAR SAYILARI

Geçen sezon TFF 1. Lig play-off finalinde Eskişehirspor maçında çıkan olaylar nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama cezası alan Göztepe, bu nedenle iç sahadaki Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında taraftarından yoksun mücadele etti.

Sarı-kırmızılı ekibin daha sonraki 6 maçını ortalama 9 bin 572 seyirci izledi. Göztepe'nin bu 6 maçtaki toplam seyirci sayıları şöyle: