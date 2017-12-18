 Göztepe'de Kravets sesleri – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Göztepe'de sesleri

    Göztepe'de Kravets sesleri

    Süper Lig'de sezonun flaş takımlarından olan Göztepe, ara transfer dönemi öncesi gaza bastı.

    Devre arasında 2 ya da 3 takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların Dinamo Kiev'de görev yapan santrfor Artem 'le ilgilendiği öğrenildi. Bu sezon Dinamo Kiev'de fazla forma şansı bulamayan 28 yaşındaki golcü için teknik direktör Tamer Tuna'nın yönetime olumlu rapor verdiği bildirildi.

    Ukrayna basını Kravets'in Göztepe ile flörtte olduğunu belirtirken Bursaspor'un da oyuncu ile ilgilendiği ifade etti. Futbol yaşamına 2005 yılında Dinamo Kiev'de başlayan Ukraynalı futbolcu, Almanya'da Sttutgart ve İspanya'da Granada takımlarında görev yaptı. Tecrübeli golcü 28 kez Ukrayna Milli Takımı'nda forma giyerken, 7 kez ağları sarsmayı başardı.

    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:16
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