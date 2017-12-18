Göztepe 3 puanı tek golle aldı
Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe, Atiker Konyaspor'u 1-0 yendi ve 30 puanla zirve takibini sürdürdü.
Süper Lig'de Göztepe fırtınası dinmiyor. Teleset Mobilya Akhisarspor, Kardemir Karabükspor ve Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetleriyle zirve yarışına ortak olan sarı-kırmızılılar, evinde Atiker Konyaspor engelini de geçerek 4'te 4 yaptı: 1-0.
Göz-Göz, Jahovic'in 43. dakikada penaltıdan attığı golle 3 puana uzandı. İzmir ekibi bu sonuçla puanını 30'a çıkarırken, konuk Konyaspor ise 14 puanda kaldı.
20. dakikada Tanju'nun sağdan ortaladığı topta Gouffran kafayı vurdu. Fransız oyuncunun şutunda kaleci Serkan meşin yuvarlağı köşede kontrol etti.
26. dakikada Selçuk ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Kaleci Serkan topu güçlükle çıkardı.
32. dakikada Milosevic'in sağ kanattan getirdiği topta Bourabia şutunu çekti, kaleci Beto iki hamlede meşin yuvarlağa sahip oldu.
41. dakikada Göztepe penaltı kazandı. Kosanovic'in kullandığı köşe atışında Jahovic yerde kalınca hakem Hüseyin Göçek beyaz noktayı gösterdi.
43. dakikada atışı kullanan Jahovic tabelayı değiştirdi: 1-0.
53. dakikada Castro'nun ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Serkan gole geçit vermedi.
70. dakikada Halil soldan ortaladı, Jahovic'in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
81. dakikada Konyaspor net fırsatı kaçırdı. Sağ çaprazda kaleci Beto ile karşı karşıya kalan Skubic'in sert şutunda top çok az farkla direğin dibinden dışarı gitti. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, kazanan Göztepe oldu.
Göz-Göz, Jahovic'in 43. dakikada penaltıdan attığı golle 3 puana uzandı. İzmir ekibi bu sonuçla puanını 30'a çıkarırken, konuk Konyaspor ise 14 puanda kaldı.
20. dakikada Tanju'nun sağdan ortaladığı topta Gouffran kafayı vurdu. Fransız oyuncunun şutunda kaleci Serkan meşin yuvarlağı köşede kontrol etti.
26. dakikada Selçuk ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Kaleci Serkan topu güçlükle çıkardı.
32. dakikada Milosevic'in sağ kanattan getirdiği topta Bourabia şutunu çekti, kaleci Beto iki hamlede meşin yuvarlağa sahip oldu.
41. dakikada Göztepe penaltı kazandı. Kosanovic'in kullandığı köşe atışında Jahovic yerde kalınca hakem Hüseyin Göçek beyaz noktayı gösterdi.
43. dakikada atışı kullanan Jahovic tabelayı değiştirdi: 1-0.
53. dakikada Castro'nun ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Serkan gole geçit vermedi.
70. dakikada Halil soldan ortaladı, Jahovic'in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
81. dakikada Konyaspor net fırsatı kaçırdı. Sağ çaprazda kaleci Beto ile karşı karşıya kalan Skubic'in sert şutunda top çok az farkla direğin dibinden dışarı gitti. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, kazanan Göztepe oldu.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:13
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Göztepe 3 puanı tek golle aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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