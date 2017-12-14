 ‘İyi ki Göztepe’deyim’ – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    ‘İyi ki Göztepe’deyim’

    ‘İyi ki Göztepe’deyim’

    Sarı-kırmızılıların vazgeçilmez isimlerinden Kadu, “Hayatımda geçirdiği en güzel dönemlerden biri. Takım olarak çok iyi ve mutlu bir şekilde çalışıyoruz” dedi

    SEZON başında kadrosuna girdiği Göztepe'nin vazgeçilmezleri arasında yer alan Kadu, birçok konu hakkında konuştu. Takımda iyi bir birliktelik olduğunu belirten Brezilyalı stoper, "Hayatımda geçirdiğim en güzel dönemlerden biri. Takım olarak çok iyi ve mutlu şekilde çalışıyoruz. Kendim ve takım açısından çok keyifli, çok güzel 15 hafta geçti. Burada olmaktan çok mutluyum. Daha da iyi şeyler yapıp, her gün daha iyi çalışacağız" dedi.
    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:15
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