Göz-Göz'den üçlük şov
Sarı-kırmızılılar, Yeni Malatya’yı deplasmanda ‘3’ golle geçti. Süper Lig’de art arda ‘3.’ kez kazandı
DEPLASMAN DİNLEMİYOR
İKİNCİ yarıda Yeni Malatyaspor, 64'te Boutaib'in penaltı golüyle umutlansa da Göz-Göz rakibini 3-2 yenerek puanını 27'ye yükseltti. Deplasmanda oynadığı 8 maçtan 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiy
Tuna: Çok önemliydi
GÖZTEPE Teknik Direktörü Tamer- Tuna, üst sıralara tırmanma adına Yeni Malatyaspor galibiyetinin çok önemli olduğunu söyledi. Tuna "Bu hafta duran toplardan 15. golümüzü attık. İdmanlarda çalıştıklarımızı maçlarda uygulayabilmek bizim için sevindirici" ifadelerini kullandı.
- 10 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:29
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2010-11 ruhu döndü
Toplam 6
Yorum
TertemizSevdamız Şuraya bak Trabzonspor haberinde Trabzonludan daha çok Fenerlilerin yorumu var. Allah Allah zorlarına giden bişi mi olmuş acaba :D
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Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye yanıt
Toplam 88
Yorum
blackeagle mnk geçmişede baksak geleceğede baksak hakkıyla kazanan takımlara çamur iftira atarak fenomenlik büyüklükse biz küçük kalalım
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Fırtına esmeye devam ediyor!
Toplam 2
Yorum
Kim bunlar Kim mi bunlar.? Bunlar Mahşerin üç atlılarıdır. Bunlardan kurtarmanın tek yolu karşılarına çıkmamaktan geçiyor ...
Göz-Göz'den üçlük şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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