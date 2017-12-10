 Göz-Göz'den üçlük şov – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
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    10 Aralık 2017, Pazar
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    Göz-Göz'den üçlük şov

    Göz-Göz'den üçlük şov

    Sarı-kırmızılılar, Yeni Malatya’yı deplasmanda ‘3’ golle geçti. Süper Lig’de art arda ‘3.’ kez kazandı

    SÜPER Lig'e çıkar çıkmaz, futboluyla, taraftarıyla büyük renk katan Göztepe'nin çıkışı Y. Malatyaspor deplasmanında da sürdü. Sarı- kırmızılılar, Akhisar ve Karabükspor'u yenerek gittiği Malatya'dan da 3 puanla dönerek galibiyet serisini sürdürdü. 6. dakikada Kosanovic kesti, Kadu attı deplasman ekibi 1-0 öne geçti. 14'de Pereira skoru eşitledi. Kosanovic'in asistini gole çeviren Selçuk skoru 2-1 yaptı. Rotman 3-1'e getirdi.

    DEPLASMAN DİNLEMİYOR
    İKİNCİ yarıda Yeni Malatyaspor, 64'te Boutaib'in penaltı golüyle umutlansa da Göz-Göz rakibini 3-2 yenerek puanını 27'ye yükseltti. Deplasmanda oynadığı 8 maçtan 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiy

    Tuna: Çok önemliydi
    GÖZTEPE Teknik Direktörü Tamer- Tuna, üst sıralara tırmanma adına Yeni Malatyaspor galibiyetinin çok önemli olduğunu söyledi. Tuna "Bu hafta duran toplardan 15. golümüzü attık. İdmanlarda çalıştıklarımızı maçlarda uygulayabilmek bizim için sevindirici" ifadelerini kullandı.

    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:29
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