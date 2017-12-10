Göz-Göz'den üçlük şov

Sarı-kırmızılılar, Yeni Malatya’yı deplasmanda ‘3’ golle geçti. Süper Lig’de art arda ‘3.’ kez kazandı

SÜPER Lig'e çıkar çıkmaz, futboluyla, taraftarıyla büyük renk katan Göztepe'nin çıkışı Y. Malatyaspor deplasmanında da sürdü. Sarı- kırmızılılar, Akhisar ve Karabükspor'u yenerek gittiği Malatya'dan da 3 puanla dönerek galibiyet serisini sürdürdü. 6. dakikada Kosanovic kesti, Kadu attı deplasman ekibi 1-0 öne geçti. 14'de Pereira skoru eşitledi. Kosanovic'in asistini gole çeviren Selçuk skoru 2-1 yaptı. Rotman 3-1'e getirdi.



DEPLASMAN DİNLEMİYOR

İKİNCİ yarıda Yeni Malatyaspor, 64'te Boutaib'in penaltı golüyle umutlansa da Göz-Göz rakibini 3-2 yenerek puanını 27'ye yükseltti. Deplasmanda oynadığı 8 maçtan 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiy



Tuna: Çok önemliydi

GÖZTEPE Teknik Direktörü Tamer- Tuna, üst sıralara tırmanma adına Yeni Malatyaspor galibiyetinin çok önemli olduğunu söyledi. Tuna "Bu hafta duran toplardan 15. golümüzü attık. İdmanlarda çalıştıklarımızı maçlarda uygulayabilmek bizim için sevindirici" ifadelerini kullandı.



