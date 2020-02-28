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28 Şubat 2020, Cuma
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'nda 4. Ayak başladı

Türkiye Golf Turu'nda 4. Ayak başladı

Türkiye Golf Federasyonu 'nun 4. Ayak müsabakası, Antalya Belek'te başladı. Türkiye Golf Turu'nun 4. Ayak mücadelesinde National , Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, , Serik BGA, Sueno Golf Kulübü, National BGK, Kemer Golf Kulübü ve Ant. Bahçeşehir'den 9'u kadın toplam 21 sporcu sahaya çıktı.

Titanic Med- Forrest Golf Sahası'nda oynanan müsabakaların birinci raundunun ardından erkekler grossda National 'dan Berk Çelik 69 (-1) gross skorla birinci, Golf Kulübü'nden Can Gürdenli 70 (par) gross skorla ikinci, National AGGA'dan Taner Yamaç 72 (+2) gross skorla üçüncü basamakta yer aldı.

Kadınlar grossda Ant. Bahçeşehir'den İrem Demir 80 (+10) gross skorla birinci, National BGK'dan Petek Peker 81 (+11) gross skorla ikinci, 'nden Ilgın Zeynep Denizci 82 (+12) gross skorla üçüncü sırada yer aldı.

TGF 'nun 4. Ayak mücadelesinin ikinci raundu 29 Şubat'ta Titanic Med-Forrest Sahası'nda devam edecek.

  1. 28.02.2020
  2. Güncelleme: 28.02.2020 17:36
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