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28 Şubat 2020, Cuma
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'den bilardoda iki önemli başarı

Türkiye'den bilardoda iki önemli başarı

Bilardo Federasyonu Başkanı , 'da düzenlenen ve hakkında, "Organizasyonlar madalya yönünden bizim için güzel geçti" ifadelerini kullandı.

'nın 13-16 Şubat, 'nın ise 17-23 Şubat'ta gerçekleştirildiğini anlatan Ercan, 'nin iki organizasyonda da başarı elde ettiğini belirtti.

Bilardoda Türkiye'nin iddialı ülkeler arasında yer aldığını dile getiren Ercan, "Dünya Kupası'nda 22 ülkeden 149 sporcu mücadele etti. Kupada arkadaşımız, bronz madalya alarak dünya üçüncüsü oldu. Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda ise ve Murat Naci Çoklu mücadele etti. Takım, finalde 'ya yenilerek gümüş madalya kazandı. Organizasyonlar madalya yönünden bizim için güzel geçti." diye konuştu.

Ercan, sezona Türkiye'nin ev sahipliğinde organizasyon ve madalya açısından iyi başladıklarını sözlerine ekledi.

  1. 28.02.2020
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