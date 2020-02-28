Türkiye'den bilardoda iki önemli başarı

Avrupa Takımlar Şampiyonası'nın 13-16 Şubat, Dünya Kupası'nın ise 17-23 Şubat'ta gerçekleştirildiğini anlatan Ercan, Türkiye'nin iki organizasyonda da başarı elde ettiğini belirtti.

Bilardoda Türkiye'nin iddialı ülkeler arasında yer aldığını dile getiren Ercan, "Dünya Kupası'nda 22 ülkeden 149 sporcu mücadele etti. Kupada Murat Naci Çoklu arkadaşımız, bronz madalya alarak dünya üçüncüsü oldu. Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda ise Semih Saygıner ve Murat Naci Çoklu mücadele etti. Takım, finalde İspanya'ya yenilerek gümüş madalya kazandı. Organizasyonlar madalya yönünden bizim için güzel geçti." diye konuştu.

Ercan, sezona Türkiye'nin ev sahipliğinde organizasyon ve madalya açısından iyi başladıklarını sözlerine ekledi.