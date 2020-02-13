Balkan Golf Şampiyonası'na start verildi
Antalya'nın Serik ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Balkan Golf Şampiyonası başladı. Golf Kulübü Başkanı Recep Turan, turnuvanın öneminini vurguladı. Hedeflerinin ise Antalya'daki golf turizmini Balkan ülkelerindeki golfçülere tanıtmak olduğunu söyledi.
Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Antalya Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen turnuvaya Türkiye, Makedonya, Sırbistan, Romanya, Bulgaristan, Arnavutluk ve Kıbrıs golf kulüplerinden amatör 104 sporcu katıldı.
Taurus ve Classis golf kulüpleri tarafından düzenlenen şampiyonada golfçüler 3 gün boyunca 54 çukurda mücadele edecek. Turnuva 15 Şubat'ta sona gerecek. Turnuva Direktörü ve Taurus Golf Kulübü Başkanı Recep Turan, "Düzenlediğimiz turnuvanın amacı, Balkan ülkelerinde bulunan amatör golfçüleri bir araya getirmek. Antalya'daki golf turizmini Balkan ülkelerindeki golfçülere tanıtmak. Geleneksel hale getireceğimiz turnuvanın bu yıl ilkini düzenliyoruz" dedi.
- 13.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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