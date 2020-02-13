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13 Şubat 2020, Perşembe
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'na start verildi

Balkan Golf Şampiyonası'na start verildi

'nın Serik ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen başladı. Golf Kulübü Başkanı , turnuvanın öneminini vurguladı. Hedeflerinin ise Antalya'daki golf turizmini Balkan ülkelerindeki golfçülere tanıtmak olduğunu söyledi.

Serik'e bağlı Belek merkezindeki Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen turnuvaya , Makedonya, , Romanya, , Arnavutluk ve golf kulüplerinden amatör 104 sporcu katıldı.

Taurus ve Classis golf kulüpleri tarafından düzenlenen şampiyonada golfçüler 3 gün boyunca 54 çukurda mücadele edecek. Turnuva 15 Şubat'ta sona gerecek. Turnuva Direktörü ve Taurus Golf Kulübü Başkanı , "Düzenlediğimiz turnuvanın amacı, Balkan ülkelerinde bulunan amatör golfçüleri bir araya getirmek. Antalya'daki golf turizmini Balkan ülkelerindeki golfçülere tanıtmak. Geleneksel hale getireceğimiz turnuvanın bu yıl ilkini düzenliyoruz" dedi.

  1. 13.02.2020
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